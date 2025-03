Nieuwe uitgave: Music Emotion maart 2025

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

Thales TTT-Compact II – Met Thales Back to Basics

De markt voor platenspelers is verdeeld in vintage, maar bestaat ook uit nieuwe en zeer betaalbare spelers die vaak aantrekkelijk zijn voor starters. Daarnaast draaitafels met een hoge kwaliteit voor gevorderden en vallend binnen een acceptabele prijsrange. Aan de prijstechnische top staan zogenaamde Veblen-goods, zijnde producten die vaak een zeer goede kwaliteit hebben maar ver buiten een voor velen acceptabele prijsrange vallen. Er is ook nog een subcategorie die, los van de producten voor starters, in elk van de andere genoemde groepen terug te vinden is. Het zijn de spelers die de ‘bling-bling’ en trendy functionaliteiten missen en uitsluitend zijn gericht op de hoogste weergavekwaliteit en een fenomenale constructiekwaliteit hebben. Derhalve staat de Thales TTT-Compact II in de luisterruimte.

TESTED:

MoFi Electronics SourcePoint 888 – MoFi neemt een grote stap

De SourcePoint 888 is de derde luidspreker die de gerespecteerde ontwerper Andrew Jones voor MoFi Electronics ontwerpt. Zijn voorliefde voor coaxiale drivers en het fascinerende vintagedesign leveren een kanjer op die staat als een huis.

Gato Audio Pre-1 – Een lust voor oog en oor

Het Deense Gato Audio introduceert een nieuwe hoogwaardig ogende voorversterker. Deze is voorzien van uitbreidingsmogelijkheden waarmee je ofwel een volledig analoge voorversterker kunt configureren, maar ook kunt kiezen voor hedendaagse digitale streaming gemak. De look en feel is werkelijk prachtig. Is dit slechts pracht en praal, of schuilt er achter deze mooie façade meer dan we optisch kunnen vaststellen?

Bluesound Node Icon – Een stap voorwaarts

Na recent de nieuwe Bluesound Nano en Node N132 beoordeeld te hebben is het nu de beurt aan de Node Icon. Met deze nieuwe Icon maakt Bluesound een stap richting serieuze muziekliefhebbers met een mooie audio set. Niet dat er iets mis is met de weergavekwaliteit van de Node N132 maar volgens Bluesound is de Icon technisch nog hoogwaardiger. Naast de nog betere kwaliteit wijkt ook het uiterlijk af. Een fraaie stevige metalen behuizing en kleurendisplay op het front geven de Icon de benodigde look en feel die gezien mag worden. Qua aansluitingen is er ook het één en ander toegevoegd ten opzichte van zijn goedkopere broers, of zijn het zussen?

JBL MA9100HP – JBL brengt revolutie naar AV-receiver-land

JBL lanceert een reeks AV-receivers waarmee het graag marktleiders Denon en Yamaha de loef wil afsteken. Maar niet met kopieÎn van de receivers van die merken, zoals het MA9100HP 9.1-topmodel meteen aantoont. Is ‘anders’ echter ‘beter’?

Ruark R610 Music Console en Sabre R – Moderne techniek in een klassiek Engels jasje

Het verzoek om een compleet systeem van Ruark Audio te recenseren kwam een beetje als verrassing. Losse componenten schuif je als recensent gewoon je bestaande audiosysteem in – uiteraard liefst per één tegelijk – en dan luister je wat er gebeurt ten opzichte van je eigen referentie. Een compleet systeem van een ‘Music Console’ en bijpassende luidsprekers is andere koek, daarvoor moet je echt het systeem als geheel aan je kritische oor en oog onderwerpen en heeft de vergelijking met je bestaande systeem niet zo héél veel zin. Het opent echter ook interessante perspectieven, omdat het dan ook minder uitmaakt wáár de review plaatsvindt. Ik stelde voor om de beluistering bij AVNUE te laten plaatsvinden, een grote, mooie en laagdrempelige winkel in mijn woonplaats met luisterruimtes die ik goed ken. Zij zijn Ruark dealer, hadden het beoogde setje speelklaar staan en wilden graag de benodigde gastvrijheid bieden. Een afspraak was daarna snel gemaakt en na een lang weekend op luid volume inspelen nam ik op een dinsdagmorgen plaats tegenover een klein setje dat me – zo bleek al snel – behoorlijk zou verbazen.

De grensverleggende Monitor Audio Hyphn – Hifi 2.0

Engeland is de bakermat van gerenommeerde luidsprekermerken. Een daarvan is het in 1972 door Mo Iqbal opgerichte Monitor Audio. Vandaag de dag nog steeds een private onderneming en tegenwoordig nabij Rayleigh gevestigd, heeft dit merk zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een aanbieder van een breed luidsprekerprogramma, dat sinds 2004 in China wordt geproduceerd. Bij het 50-jarig bestaan werd de Concept 50 getoond, een prototype van een zeer ongebruikelijk ontwerp en fenomenaal in weergavekwaliteit. En daar bleef het niet bij. In 2023 deed het merk de audiowereld compleet versteld staan. De Hyphn, uit dit prototype voortgekomen, zag het levenslicht. Echt, zoiets heeft u nog nooit gezien en gehoord. De missie van Monitor Audio was om de beste luidspreker te bouwen die men ooit had gehoord (‘engineering the impossible’). Dat de Britten zoín product konden ontwerpen en realiseren roept verbazing en bewondering op. Nog steeds.

Denon AVC-A10H – De kroning van een nieuwe koning

De redactie van Music Emotion heeft recent de fraaie high-end Denon AVC-A10H 13.4-kanaals AV-versterker ter review ontvangen. Deze AVC-A10H is direct afgeleid van de drie jaar eerder geÔntroduceerde Denon AVC-A1H, de best presterende geÔntegreerde AV-vesterker van Denon ooit. Geheel volgens Denon traditie is veel van de hierin gebruikte technologie naar dit nieuwe A10H topmodel door gedruppeld. De AVC-A10H is geheel in Shirakawa Japan vervaardigd, voorzien van kwalitatief goede interne componenten en heeft een uitgebreide sound tuning ondergaan waarmee dit nieuwe topmodel in de A-serie topprestaties levert.

Teufel STEREO L 2 – Aansluiten en spelen maar…

In deze review gaan we aan de slag met actieve vloerstaande luidsprekers van Teufel. Zijn dit echte plug-and-play speakers?

INTERVIEW

Deel 11: Fuse – Wij zijn elkaars sociale leven

De interviews met musici, bands en ensembles vormen een serie. Een zoektocht naar het innerlijk van de musicus. Waarom en hoe zijn deze artiesten met muziek bezig? Wat beweegt ze? Hoe is het leven als artiest? Hoe krijg je bekendheid? Kun je daarvan bestaan? Hoe ga je om met het publiek? Waar komt die diepe liefde voor muziek vandaan? Hoe selecteer of schrijf je muziek? Deel 11 van deze queeste zet Fuse in het zonnetje.

Karl-Heinz Fink – Een praktische kijk op speakerdesign

Karl-Heinz Fink mag je gerust een van de invloedrijkste luidsprekerontwerpers noemen. Talloze hifi-merken hebben van zijn expertise geprofiteerd en tegenwoordig scoort Fink met eigen luidsprekers. Tijd voor een bezoek aan zijn test- en luisterruimte in het Duitse Essen, voor een portret van deze boeiende designer.

BACKGROUND

Platenspelers – Onderhoud en Upgraden

‘Stof is de grootste vijand van vinyl’, horen we meteen van Heinz Lichtenegger, CEO van Pro-Ject. Een antistatische borstel om de plaat stofvrij te maken en een klein borsteltje om de naald van pluisjes te verlossen? Onmisbaar. Een plaat van stof verlossen hoort er eigenlijk bij, telkens als je hem op de platenspeler legt. Een borstel die op de platenspeler bevestigd wordt, helpt om stofopbouw te verminderen.

PRODUCTNEWS

AURALiC – Nieuwe streaming-technologie

Musical Fidelity – Nieuwe geïntegreerde versterker

REVIEWS: Muziektips Ruud Jonker – Diverse (sa)cd/lp-recensies

REPORT

Linn show bij Krijtenberg Sound & Vision – Verrassend andere zienswijze

Mensen die van authentieke VK (Verenigd Koninkrijk) hifi houden, weten dat er naast het aanzienlijke aantal andere merken, uiteindelijk slechts twee hoofdspelers de markt bepalen. De eerste wordt gevormd door het Schotse Linn, terwijl de tweede door het Engelse Naim wordt ingevuld. Hoewel er tussen beide merken altijd een gezonde competitie heeft bestaan, kan niet worden ontkend dat hun insteek en bedrijfsvoering compleet anders zijn. Naim van nature meer traditioneel (hoewel dat inmiddels flink is veranderd) en Linn meer progressief en out of the box. Op 18 januari vond bij één van de oudste Linn dealers van ons land een show rond dit bijzondere merk plaats. Een evenement wat niet alleen door zijn insteek van onderlinge vergelijkingen heel interessant zou worden, maar ook doordat de al jaren niet meer in Nederland geziene CEO Gilad Tiefenbrun aanwezig zou zijn.

