Nieuwe uitgave: Music Emotion juni 2025

OP DE COVER:

High End Munchen 2025 – Een heel levendige bedoening

Van kleine draadloze speakers van enkele honderden euro’s tot een megasysteem van meer dan drie miljoen euro. Je vindt het allemaal op één locatie: de High End-beurs in München. Hoewel sommige grote namen ontbraken, bleef de show een heel levendige bedoening. Een beetje absurditeit, zoals een kamervullend hoornsysteem uit China? Dat hoort er nu eenmaal bij!

TESTED

Lyngdorf FR-2 – Elegant vlak tegen de muur

Als het over luidsprekers gaat, heeft Lyngdorf altijd z’n eigen ding gedaan. Vaak met de intentie om iets te creëren dat én goed klinkt én beter in je interieur past. Klopt die beschrijving ook voor de superslanke en elegante FR-2?

Creek Audio 4040 CD en 4040 – Een veelzijdig lifestyle duo

Het Britse hifimerk Creek Audio is in 1982 opgericht door Michael Creek en brengt in 1982 de inmiddels legendarische Creek Audio CAS 4040 versterker uit. Deze versterker wordt destijds voor een baanbrekende prijs van 99 pond aangeboden en wordt door vriend en vijand bekritiseerd vanwege de te goede verhouding tussen prijs en prestaties. Het is niet verwonderlijk dat de CAS 4040 een groot succes bleek en werd al snel gezien als een de facto benchmark voor de gehele industrie. Na 1988 is het bedrijf enkele jaren onder ander management geweest waarbij het leveringsprogramma werd uitgebreid. In 1993 koopt Michael Creek samen met een groep distributeurs het merk terug en richt zich met een minimalistische filosofie en technisch raffinement op echte muziekliefhebbers.

Volumio Rivo Plus en Lineo5 – Bedreven streamer voor je DAC

De Rivo Plus is de nieuwste digitale streamer van het Italiaanse Volumio. Met een heel breed aanbod aan functies en opties mikt het merk hier op muziekliefhebbers die streaming (en veel meer) willen toevoegen aan hun losse DAC’s of een geïntegreerde versterker met een goede DA-luik.

Tonewinner AD3PRO+ en TY1CD – Een Oosters duo met winnaarsmentaliteit

Elke muziekliefhebber heeft er waarschijnlijk wel eens over nagedacht. Het leven is al duur genoeg en kan ik niet online zonder risico een hoogwaardig presterende hifi set in China scoren zonder dat exorbitant hoge prijskaartje? Voor hen is er goed nieuws. Boelsz Audio verzorgt sinds kort de distributie en garantie afhandeling van het hoogwaardige en China geproduceerde Tonewinner in de Benelux. Een interessante fabrikant die nog relatief onbekend is in de lage landen. Music Emotion is natuurlijk razend benieuwd in hoeverre de kwaliteit van de Tonewinner uit het Oosten past in ons Westerse high-end audio landschap. Ben jij ook benieuwd naar de prestaties, lees dan snel verder.

REPORT

Listening Room by Kharma in Heiloo – Luxe in de polder

Het hoofdonderwerp van dit verhaal is net zo verfijnd als een Patek Philippe horloge, heeft als merk de exclusiviteit van een Bentley Mulliner limousine en bezit de materiaalkeuze, stilering en het afwerkingsniveau van de vermaarde Italiaanse Minotti meubelen. Wanneer we dit vertalen naar Nederlandse high-end audioproducten, komen we vrijwel meteen bij het Bredase Kharma terecht. Een merk wat onder leiding van visionair Charles van Oosterum tot steeds grotere hoogte is gestegen en zowel nationaal alsnog meer internationaal, bijzonder succesvol is. Toch is de thuismarkt gelukkig nooit vergeten en is er vanwege bestemmingswijzigingen binnen het bestaande pand in Breda, eind 2024 door de komst van een hagelnieuwe Kharma luisterruimte in het Noord-Hollandse Heiloo, een bijzonder fraaie extra faciliteit gecreÎerd.

Audiovector Trapeze Ri – Heel veel luisterplezier

Deze keer geen review van een luidspreker in mijn eigen luisterruimte maar een luistersessie op locatie. Zowel de luidspreker als de locatie, Multifoon in Rotterdam, zijn mij niet vreemd. De Trapeze Ri heb ik vorig jaar, tijdens de internationale introductie in Kopenhagen, uitgebreid kunnen beluisteren. Maar wel in gezelschap van andere leden van de schrijvende pers en niet met eigen gekozen muziek. Dat ik bij Multifoon in Rotterdam speakers beluisterd heb is ook alweer enige jaren geleden maar kan me nog wel herinneren hoe het destijds klonk.

Diptique DP115 & Hypex Nilai 500 DIY – Magische hifi in Den Haag

In het mooie oude Haagse pand waar voorheen jarenlang een bekende hifi-zaak was gevestigd, begon eigenaar Anthon Hintzen, gepassioneerd muziekliefhebber in hart en nieren, in september vorig jaar met een nieuw initiatief, samen met Eric Drabbe. In de kleurrijke Anna Paulownastraat werd Music is Magic geopend, met de ondertiteling ‘High-end audio’. Je komt er alleen al graag binnen voor de hartelijke gastvrijheid, maar liefhebbers kijken er ook hun ogen uit. Achter in de zaak een mooie Devialet Phantom Theater. Maar ook de volledige lijn van Luxman bijvoorbeeld. Of die van STAX, Final, Grimm Audio, ARCAM en veel andere bekende hifi-merken, waaronder echte bijzonderheden, zoals het Franse Diptique en het Nederlandse Hypex. Beiden zijn onderwerp van deze luistertest.

SHOW: iEar’: Dynaudio & Audio Physic – iEar’ invites

INTERVIEW: Deel 14 – John Watts volgt zijn eigen weg

De interviews met musici, bands en ensembles vormen een serie. Een zoektocht naar het innerlijk van de musicus. Waarom en hoe zijn deze artiesten met muziek bezig? Wat beweegt ze? Hoe is het leven als artiest? Hoe krijg je bekendheid? Kun je daarvan bestaan? Hoe ga je om met het publiek? Waar komt die diepe liefde voor muziek vandaan? Hoe selecteer of schrijf je muziek? Deel 14 van deze queeste gaat over John Watts.

REVIEWS: Muziektips Ruud Jonker Diverse (sa)cd/lp-recensies

COLUMN: Oud en nieuw

PRODUCTNEWS: DALI KORE & EPIKORE – Meerdere nieuwe kleurvarianten

BACKGROUND

De (on-)zin van Headroom (Deel 3)

De versterkers anno nu worden opgegeven voor flinke vermogens, veel meer dan je -normaal gesproken – in een huiskamer nodig hebt voor een volwassen geluidsniveau. Vaak wordt er dan bij gezegd dat de grote marge aan vermogen nodig is voor ‘headroom’, zodat de versterker ver onder zijn maximum kan draaien en dan gehoormatig beter zou presteren. Ik krijg altijd wat kriebels als ik dit soort argumenten hoor. Want waarom zou deze verbetering optreden en daarom ‘headroom’ nodig zijn?

Bekijk hieronder de volledige inhoudsopgave, en blader eens door op FWD.nl/audio/ verschenen publicaties van Music Emotion.