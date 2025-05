Sony brengt Xperia 1 VII uit voor 1.499 euro

De Sony Xperia 1 VII is het nieuwe vlaggenschip van Sony voor 2025. De smartphone heeft een oled-scherm van 6,5-inch met een resolutie van 2.340 bij 1.080 pixels. Hiermee stapt Sony definitief af van de 4K-schermen voor de high-end smartphones. Het scherm heeft een verversingssnelheid van 120Hz. Aan boord vinden we de razendsnelle Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Elite met 12 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen. Het opslaggeheugen is uitbreidbaar met een micro-sd-kaart. De batterij heeft een capaciteit van 5.000 mAh en kan je bedraad met 30W en draadloos met 15W opladen. Ook uniek in smartphoneland: de Sony Xperia 1 VII heeft een 3,5mm-koptelefoonaansluiting.

Sony heeft wederom veel aandacht gestopt in de camera’s op het toestel, iets waar deze serie al sinds de eerste versie om bekend staat. Zo is daar een 16 mm ultragroothoeklens uitgerust met een grotere 48 MP 1/1,56-inch sensor, ongeveer 2,1 keer groter dan het vorige model, waardoor je ‘s nachts heldere foto’s kunt maken. De groothoeklens van 48 megapixel op de Xperia 1 VII biedt 24-48 mm (gelijk aan 2x optische zoom) en is uitgerust met de ‘Exmor T for mobile’-sensor, die ook uitstekende prestaties levert bij weinig licht. Daarnaast is daar de telelens met optische zoom van 85-170mm om objecten dichterbij te halen. We vinden het nogal een statement van Sony, maar volgens het persbericht levert de camera ‘een kwaliteit foto’s vergelijkbaar met de kwaliteit van foto’s vastgelegd met full-frame camera’s.’

Vorig jaar was het zwakke punt van Sony het updatebeleid, maar dat lijkt dit keer beter voor elkaar. De smartphone draait op Android 15 en krijgt vier grote Android-versies en zes jaar aan beveiligingsupdates.

Prijs en beschikbaarheid

De Sony Xperia 1 VII is per direct verkrijgbaar voor 1.499 euro in de kleuren Slate Black, Moss Green en Orchid Purple. Je krijgt de Sony WH-1000XM5 koptelefoon gratis bij aanschaf via de website van Sony.