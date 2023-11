Review: Panasonic TX-55MXW954 (MXW954-serie) lcd led tv

Panasonic TX-55MXW954 - Beeldverwerking

De beste LCD-tv van Panasonic krijgt natuurlijk ook de beste processor, de HCX Processor Pro AI die we al aantroffen op de OLED-modellen. De processor kan met een AI-beeldmode waarvan je de sterkte zelf regelt, het beeld aanpassen voor de kijkomgeving. Toch prefereren we de traditionele beeldmodes omdat die meer zekerheid bieden. De lichtsensor kan je wel geactiveerd laten. De tv past helderheid en kleurtemperatuur aan op basis van het omgevingslicht, al schakelen we het aanpassen van de kleurtemperatuur liever uit.

Met zijn prima upscaling en deinterlacing en subtiele ruisonderdrukking (ook voor MPEG compressieruis) produceert hij mooie beelden, ook als de content kwalitatief wat minder is. Net omdat de aanpak zo subtiel is, geven we het beeld een beetje extra scherptedetail via de scherpte-instelling en/of via ‘Resolutie Remasteren’. Helaas zien we ook op dit model dat de processor geen kleurbanden in zachte gradiënten kan wegmoffelen. Zelfs relatief subtiele stroken blijven zichtbaar en in donkere content met lage bitrate is het probleem duidelijk zichtbaar.

Het LCD-paneel heeft een degelijke bewegingsscherpte. We zien op bewegende voorwerpen een fijne, vage rand. Daardoor verbergt hij wat minimaal detail. Helaas levert de optie ‘Zwart kader invoegen’, de Black Frame Insertion (wat is BFI), geen extra detail, en maakt ze het beeld enkel donkerder. Voor de beste filmervaring adviseren we “Intelligent Frame Creation” op de Minimum, daarmee realiseer je een redelijk vloeiend beeld zonder bijkomende fouten. Voor perfect vloeiende camerabewegingen zijn de hogere standen echter ook goed bruikbaar, zeker voor sport. De processor grijpt ook bij snelle actie tijdig en correct in en hij creëert daarbij nauwelijks beeldfouten.