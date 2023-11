PIEGA en Cambridge Audio bij de Van Deynen Premium audio show

Tijdens de audio show zal een vijftal opstellingen met gecombineerde sets van beide merken gepresenteerd en gedemonstreerd worden. De opstellingen zijn zorgvuldig gekozen door Van Deynen en de importeurs van beide audio merken. Er wordt apparatuur gecombineerd die het beste in elkaar naar boven haalt, zodat een bijzonder aantrekkelijke luisterervaring gecreëerd wordt.

De combinatie van PIEGA en Cambridge Audio heeft zich eerder dit jaar al bewezen. Een hifi recensent van een onafhankelijk online platform heeft bij Van Deynen een set beluisterd en gerecenseerd. Dat betrof de PIEGA Coax 611 GEN2 luidspreker set in combinatie met een Cambridge Audio Edge NQ voorversterker met netwerkspeler en een Edge W eindversterker.

Dit is dan ook één van de opstellingen die bezoekers kunnen ervaren tijdens de audio show. De opstellingen worden gepresenteerd in diverse luisterruimtes die het Experience center rijk is. Van Deynen smart solutions wil bezoekers een ultieme luisterervaring meegeven. De toegang tot het evenement is dan ook gratis en aanmelding vooraf is niet nodig.

De Van Deynen Premium audio show vindt plaats op vrijdag 24 november van 12.00 – 20.00 uur en op zaterdag 25 november van 10.00 – 17.00 uur. De show wordt gehouden in het Experience center Van Deynen smart solutions. Bezoekers kunnen hier tevens overige audio, video en domotica ervaren, testen en beleven. Meer informatie en de opstellingen zijn te vinden op www.van-deynen.nl/premium-audio-show/.