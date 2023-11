Soundcore lanceert Motion X500 en Motion 300 speakers

Dit is de Anker Soundcore Motion X500

Het meest premium model is de Soundcore Motion X500. De draagbare luidspreker heeft volgens het bedrijf een grootte van een handtas en beschikt over drie drivers aan boord die links, rechts en naar boven (via de Sky Channel-driver) wijzen voor een 3D Sound. De speaker levert 40 watt met ruimtelijke audio en ondersteuning voor LDAC. Via de Soundcore-app heb je de beschikking over een equalizer om het geluid naar wens aan te passen.

De speaker komt met een aluminium behuizing met matte afwerking. Je kunt kiezen uit de kleuren zwart, blauw en roze. De bovenkant is voorzien van LED-verlichting en kan in verschillende kleuren oplichten. Dit kun je ook via de app aanpassen. De Motion X500 van Soundcore heeft een compact ontwerp met handvat, zodat je de speaker overal mee naartoe kunt nemen. De speaker heeft een gewicht van 1,6 kilogram en IPX7-waterbescherming.

Dit is de Soundcore Motion 300

De Motion 300 is compacter en levert HiFi-geluid met ondersteuning voor LDAC. De batterij gaat twaalf uur mee. De speaker levert 30 watt over twee drivers en is waterbestendig en ook via de app te bedienen inclusief equalizer. Door de speciale clip kun je dit model ook makkelijk aan je tas of broekriem hangen. De Motion 300 is beschikbaar in de kleuren Mirage Black, Frost Blue en Fern Green.

Advertentie

Prijs en beschikbaarheid

Beide speakers zijn per direct verkrijgbaar. De Soundcore Motion X500 is verkrijgbaar voor 169,99 euro, terwijl de Soundcore Motion 300 voor 89,99 euro over de toonbank gaat.