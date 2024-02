Hoeveel (piek)helderheid heeft je tv nodig en waar let je op bij een aankoop?

Te veel (piek)helderheid?

We zien af en toe wel eens een opmerking dat schermen te helder worden. Moeten we straks met een zonnebril naar het scherm kijken? Die vrees mag je opbergen. Een doorsnee televisie levert vandaag misschien 500 cd/m², betere middenklassers halen 1.000-1.500 cd/m² en topmodellen kunnen 2.000 cd/m² halen. Die verschillen lijken groot, zeker vergeleken bij oudere toestellen die met moeite 300 cd/m² halen.

Maar schijn bedriegt, want onze perceptie van helderheid verloopt niet lineair, maar logaritmisch. Dat betekent dat het kleinste verschil dat we kunnen waarnemen tussen twee stimuli proportioneel is tot de grootte van de originele stimulus. Concreet, we zien veel gemakkelijker verschillen in donkere nuances dan in heldere nuances. En ook, een scherm van 1000 cd/m² zien we niet als dubbel zo helder als een scherm 500 cd/m².

Bovendien verbleken die cijfers bij wat we dagelijks rondom ons zien. De TL-lampen in een doorsnee kantoor halen 6.000 cd/m², asfalt op een zonnige dag 2.100 cd/m², een kleurrijke bloem in de zon kan zelfs 15.000 cd/m² bereiken. Vermits we in het dagelijks leven ook niet altijd met een zonnebril rondlopen, is dat dus zeker niet nodig voor je tv. Toch zijn er een paar factoren waar je rekening mee moet houden, namelijk of je HDR of SDR kijkt en de kijkomgeving.