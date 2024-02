SkyShowTime introduceert advertenties en wordt fors duurder

Streamingdiensten draaien massaal verlies en zijn op zoek naar allerlei manieren om meer geld in het laatje te brengen. Duurdere abonnementen, abonnementen met advertenties of het verkopen van eigen content aan andere streamingdiensten. SkyShowTime doet er vanaf 23 april 2024 ook aan mee, want de streamingdienst gaat het ‘Standaard met reclame-abonnement’ introduceren.

Op dit moment betaal je 6,99 euro per maand voor SkyShowTime. Dit abonnement gaat vanaf 23 april maar liefst 8,99 euro per maand kosten. Dit abonnement gaat Standaard Plus heten. Standaard met reclame is het nieuwe abonnement en gaat 5,99 euro per maand kosten. Een euro goedkoper dan het huidige abonnement, maar daarbij krijg je wel advertenties te zien. Hoe die precies geïmplementeerd gaan worden is ons nog niet bekend.

Bij SkyShowTime kun je series bekijken als Yellowstone, Star Trek: Discovery en HALO, terwijl je qua films dit jaar terecht kan voor Oppenheimer, Mission Impossible Dead Reckoning en Paw Patrol: The Mighty Movie. Hier op de redactie vinden we het dan weer jammer dat SkyShowTime qua beeld- en geluidskwaliteit helaas het slechtste scoort van vrijwel alle streamingdiensten in ons land. Geen 4k-resolutie en qua geluid moet je het vrijwel altijd met stereogeluid doen. Deze prijsverhoging was een ideaal moment om daar wat aan te veranderen, maar helaas lijkt dat niet het geval.

Prijsinformatie

Standaard (tot en met 22 april 2024) = 6,99 euro per maand

Standaard plus (vanaf 23 april) = 8,99 euro per maand

Standaard met reclame (vanaf 23 april) = 5,99 euro per maand

Jaarabonnement Standaard met reclame (vanaf 23 april) = € 46,99

Jaarabonnement Standaard plus (vanaf 23 april) = € 70,99