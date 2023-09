Review: Panasonic TX-42MZW984 Ultra HD OLED-tv

Panasonic TX-42MZW984 - Beeldverwerking

Deze kleine Panasonic OLED-tv kreeg net als de hogergeplaatste modellen de HCX Processor Pro AI mee. Daarmee kan je dus op prestaties rekenen die niet moeten onderdoen voor het topmodel. Subtiele upscaling, prima deinterlacing, goede ruisonderdrukking, al je content krijgt een uitstekende behandeling. We scherpten het beeld een beetje aan, bijvoorbeeld met de scherpte-instelling en/of via ‘Resolutie Remasteren’. Het enige minpunt blijft het wegwerken van de kleurbanden in zachte gradiënten. De MPEG-ruisonderdrukking kan daar geen weg mee, ze blijven altijd zichtbaar. Zeker in donkere content was dat duidelijk zichtbaar. Wie niet regelmatig wil wijzigen van beeldmode laat best de lichtsensor geactiveerd, zodat de processor de helderheid van het beeld kan aanpassen op basis van omgevingslicht. De kleurtemperatuur kan hij ook wijzigen, maar die laten we liever ongemoeid.

Het OLED-scherm heeft zoals verwacht een uitstekende bewegingsscherpte. Er is geen dubbele rand zichtbaar bij snel bewegende voorwerpen, enkel een lichte vervaging. ‘Zwart kader invoegen’, de Black Frame Insertion (wat is BFI), laat je best uitstaan. De 60Hz-techniek maakt storende geflikker zichtbaar in beeld, en levert zo goed als geen extra detail. Voor de beste filmervaring adviseren we “Intelligent Frame Creation” op de Minimum, al kan je ook hogere standen gebruiken voor perfect vloeiende camerabewegingen. De processor maakt nauwelijks fouten en kan zelfs bij snelle actie tijdig en correct ingrijpen.n