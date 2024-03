Grootschalig en impactvol

Met een MM-cartridge toont de UltraPhono zich bij ‘In Between Thoughts…. A New World’ van Rodrigo Y Gabriela heel goed in staat om de vingervlugheid van het gitaarduo over te brengen. Qua attack en dynamiek doet de MoFi het heel goed, op vlak van detailweergave scoort het eveneens. ‘Drop’ op het Marantz-referentiealbum versterkt die indruk, de watergeluiden worden relatief breed op de soundstage neergezet. Je hebt dus echt wel al een hifi-geluid, zonder de fun-factor uit het oog te verliezen. Een mooie middenweg. Dat zorgt bijvoorbeeld voor voldoende verfijning bij ‘Thingamajig’ van Miya Folick op de Explorations in Sound-schijf, maar vooral dat er bij ‘Night’ van regisseur/muzikant John Carpenter de bedoelde overweldigende, omhullende synthesizermuur wordt neerzet.

Met instellingen correct ingesteld voor het MC9-element laat de UltraPhono een nog fraaiere versie van het Folick-nummer horen. Dankzij een zweem van warmte wordt haar stem wel heel vol gepresenteerd, met de hoge noten iets afgerond. Het zorgt voor een organische klank die heel aangenaam luisteren is.

En hoe zit het met die hoofdtelefoonuitgang? Het is een slim idee dat bovendien goed geïmplementeerd werd. Als we een Sennheiser HD 660 S2 op de MoFi hangen, krijgen we het Daft Punk-album fijn aangeleverd. Dit is een wat taaiere hoofdtelefoon om aan te sturen, maar de versterker doet dat zonder een teken van stress. Leuk is ook dat je via de volumeknop heel fijnmazig controle hebt over hoe luid het klinkt. Misschien dat de hoofdtelefoonuitgang wat minder geschikt is voor heel gevoelige in-ears, maar dit lijkt ons sowieso eerder iets voor een mooie hifi-hoofdtelefoon met lange kabel en grote oorkussens.