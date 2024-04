Review: Panasonic Lumix DC-G9II – hoogwaardig MFT vlaggenschip

Video

De Lumix G9II is natuurlijk geen GH6 voor video. Niettemin komt deze hybride systeemcamera op dit gebied verrassend goed mee. Wij noemen naast prime 4K op 24,25,30,50 en 60P 5.7K/60p, C4K/4K 10-bit 120p/100p audio, 4K/120p en Full HD/240p. De camera leest de volledige beeldsensor uit in 4:2:0 10-bit, met een dynamisch bereik tot 13 stops. Wij waren heel tevreden over de slow en superslow motion-mogelijkheden. Filmen in ProRes en opnemen via een externe SSD ontbreken niet. Aan Light Up Tables (LUTs) geen gebrek. Er staan 19 stuks kant-en-klaar en de cineast kan er desgewenst zelf ook een aantal van bijmaken en bewaren voor later gebruik. Daarnaast nog een aantal fraaie fotostijlen waaronder Leica Monochroom.

De AF met 779 instelbare detectiepunten doet het voor de gangbare opnamesituaties al prima. Als aanvulling de Active I.S, die bepaalt de status van de camerabeweging en optimaliseert correctieverhoudingen om zelfs voor aanzienlijke beweging te compenseren, terwijl advanced E.I.S. perifere vervorming onderdrukt die ontstaat tijdens het opnemen van video. De ALL-Intra-compressiemethode, die frame-voor-frame decodering/codering mogelijk maakt, is ideaal voor niet-lineaire bewerking (NLE). Daarnaast het schieten in ProRes 422 HQ- en ProRes 422-codecvideo’s.

Kenmerkend voor de hoge videokwaliteit zijn verder de Cinema VariCam Look met 13+ stops dynamisch bereik en een zeer breed kleurengamma. De V-Log en V-Gamut zijn vooraf geïnstalleerd. Dat geeft een indrukwekkende natuurlijk correcte kleurenreproductie, subtiel kleurverloop van donker naar oplichtend, en nauwkeurige beheersing van kleurengegevens in nabewerking. Dan de verticale shots, zoals gebruikelijk bij sociale media. De camera detecteert de verticale richting van video, zodat het beeld automatisch draait wanneer je het afspeelt op een smartphone of ander apparaat. Dit kan Aan of Uit worden gezet. De framemarkering is handig wanneer verticaal/horizontaal bijsnijden in postproductie wordt verwacht. Frames met beeldverhoudingen die kunnen worden weergegeven, zijn 2,39:1 en 2,35:1 voor bioscoop en 1:1 en 4:5 voor sociale media, wat een totaal van 10 patronen oplevert om uit te kiezen. Voor video zijn er een aparte rode start/stopknop en eigen modus. De batterij gaat 1 tot1,5 uur mee voor standaard gebruik. Het geluid bij deze Lumix is behoorlijk goed voor interne microfoons. Externe Mics blijven aanbevolen. Je kunt in vier kanalen 48kHz of 96kHz 24-bit opnemen met wanneer een XLR microfoonadapter DMW-XLR1.