Review: Loewe bild i 65 DR+ oled-televisie met klang bar i

Het uitzicht en gebruik komen in elk geval erg bekend over. Het Home scherm heeft centraal in beeld een rij apps, daarboven verschijnt aanbevolen content van de geselecteerde app. Je kan die rij apps personaliseren, zodat jouw favorieten vooraan staan. Helemaal bovenaan kan je via een aantal iconen onder andere een ingang selecteren, de instellingen openen of de zoekfunctie starten. Onder de apps volgen aanbevelingen in verschillende categorieën. Deze zijn niet aanpasbaar, maar dat stoort niet. Alle belangrijke zaken zijn snel bereikbaar en de interface werkt bijzonder vlot.

Een belangrijk voordeel van het nieuwe smart tv-systeem is dat je nu over de belangrijkste streamingdiensten beschikt. Loewe moest het lang zonder een native Netflix-app stellen, die dagen zijn voorbij. Loewe verwacht in de komende maanden ook Disney+ en Apple TV toe te voegen.

Ook de interface van de instellingen is veranderd en heeft nu dezelfde opbouw en presentatie die we op de Hisense toestellen zagen. De menu’s zijn goed georganiseerd en ook hier navigeer je vlot en snel als je iets wenst aan te passen.