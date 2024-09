Loewe lanceert We.Beam laserprojector

Het nieuwe apparaat heet de Loewe We.Beam en zoals de naam al doet vermoeden, is het een projector waarmee je een groot beeld op een scherm of een kale muur kunt projecteren. Het compacte formaat betekent dat het zelfs als projector onderweg kan dienen.

Volgens Loewe is de compacte We.Beam in staat om HDR-beeldkwaliteit in Full HD-resolutie te projecteren, met een grootte van 40 inch tot 120 inch. Het apparaat kan desgewenst ook op het plafond projecteren. Met een helderheid van 500 lumen is de projector geschikt voor plaatsing in een donkere ruimte, een woonkamer of een tuinterras in de avondschemering.

Loewe belooft minimale inspanning qua installatie, waarbij de laser van de projector automatisch zijn straal aanpast aan de hoek van het projectieoppervlak, dankzij de automatische schermuitlijning en keystone-correctiemogelijkheden. De laser zelf wordt aangestuurd door een aantal geavanceerde laserfosfordisplaytechnologieën, wat zorgt voor scherpe en levendige beelden in elke omgeving, beweert het bedrijf.

De We.Beam weegt 830 gram en is uitgerust met streamingdiensten zoals Netflix, Amazon Prime Video en YouTube. Er zitten ook een paar luidsprekers onder de motorkap, die een respectabele 10 watt aan audio-uitvoer leveren, maar je kunt de projector ook koppelen aan de audioproducten van het merk. Het apparaat ondersteunt ook Miracast, waardoor content kan worden gestreamd vanaf een smartphone of tablet, en er is een HDMI-poort en Bluetooth-ondersteuning voor extra connectiviteitsopties.

De Loewe We.Beam smart laserprojector moet binnenkort beschikbaar zijn voor 749 euro.