Geen krimp

Going To A Town, oorspronkelijk van Rufus Wainright maar heel mooi gecoverd door George Michael, in dit geval. Meteen al bij de gesproken intro word ik gegrepen door de levensechte stemweergave. De S en T klanken zijn altijd een heikel punt in de opnames van George Michael, echter met de Trapeze Ri is dit een stuk minder aanwezig. Wederom is er volop detail hoorbaar en zijn bijvoorbeeld de strijkers goed geplaatst in de ruimte en prachtig van klank. Ik moet moeite doen om te focussen op individuele parameters, de weergave is dusdanig onderhoudend en emotioneel dat technisch luisteren ondergeschikt wordt. Na deze twee prachtige live tracks is het tijd voor iets stevigers, Electrified II van Yello is dan altijd een goede keuze. Zonder problemen kan ik het volume opvoeren tot een niveau waarbij ik het opgeef maar de speaker en versterker nog geen krimp geven. De grote 12” woofer in combinatie met de 8” in de luidsprekerkast zorgt voor een heel andere beleving dan met een veelvoud van kleinere drivers zoals vaak gebruikt in slanke zuilluidsprekers. De laagweergave is meer organisch en minder in your face maar zeker niet minder krachtig. Net als vorig jaar krijg ik het gevoel naar een high-end PA-systeem te luisteren. Het opgebouwde stereobeeld is groot, diep en reikt tot ver buiten de speakers. Het uiterst krachtige laag zit de hoog weergave niet in de weg, er zijn bijzonder veel details te horen en stemmen worden levensecht en krachtig rotsvast in het beeld geplaatst.

Met Fast Car van Tracy Chapman keert de rust terug in de luisterruimte van Multifoon. De verschillende gitaren zijn moeiteloos individueel van elkaar te volgen, het karakter van beide wordt prachtig uitgelicht. De grote tweeter en middentoner werken perfect samen en sluiten naadloos op elkaar aan. Dit zorgt ervoor dat de stem van Tracy levensecht in de ruimte wordt neergezet en je als luisteraar ongemerkt de focus op de tekst van het lied legt. Ik heb nog maar weinig speakers gehoord die dit zo gemakkelijk doen. De bassdrum is voelbaar en krachtig precies zoals je die in het echt zou ervaren. De hoogweergave is gedetailleerd en zeer transparant zodat bekkens en percussie de shine krijgen die ze verdienen. Het is echter totaal niet analytisch of aangezet, het vormt gewoon een onderdeel van het geheel. De muziek gaat op deze manier recht je hart in, is dat niet waar het eigenlijk om moet gaan?