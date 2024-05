Review: Loewe klang s3 – Zeer uitgebreid muziekmonster

Loewe klang s3: meer dan een smart radio

Het gaat er natuurlijk nou net om wat je precies met die speakers en het vermogen doet – daarover later meer in deze recensie. Met de Loewe klang s3 kun je op veel verschillende manieren muziek afspelen. Op de doos staat de toevoeging van de term ‘smart radio’, maar daarmee doe je het muziekstation eigenlijk tekort. Want je, je kunt inderdaad via de fm-frequentie, DAB+ of internetradio muziek afspelen (of naar het nieuws luisteren), maar de Loewe kan zoveel meer. Zo is het onder meer mogelijk cd’s af te spelen. Ja, echt.

Nu klinkt dat anno 2024 misschien een beetje gek. Dit is namelijk een product dat oorspronkelijk in juni 2021 gelanceerd is. Maar omdat het zo’n opvallende verschijning is, en we vaker naar dit soort high-end audiounits kijken, vinden we hem toch een review waard. Je bent in staat drie soorten discs af te spelen in het systeem: de normale cd, cd-r en cd-rw. Met die laatste twee cd’s kun je zelf muziek branden op een schijfje. Meer dan vijftien jaar geleden deden we dat vaker dan nu – maar als consument is het handig om te weten wat er precies werkt.

Als je besluit muziek af te spelen via een gebrande schijf of via bluetooth, houd er dan rekening mee dat je gebruikmaakt van één van deze bestandsformaten: mp3, m4a, wav of flac. Dat zijn evenveel opties als bij de Musicstation. Helaas ben je wel aangewezen op een inmiddels verouderde bluetoothversie (namelijk 4.2) en alleen de aac-codec, wat erg mager is. Helemaal omdat het apparaat een prijskaartje van 549 euro heeft, zelfs na drie jaar na de oorspronkelijke lancering. Die prijs lag eerst op 679 euro, maar dan nog blijft dat punt overeind staan.

Verder is het mogelijk muziek vanaf een usb-bron af te spelen. Maar uit onze test blijkt dit alleen te werken met mp3-bestanden. Dat is wederom niet de beste kwaliteit (net zoals bij de codec), waardoor het systeem wellicht niet helemaal tot z’n recht komt. Tot slot kun je muziek via wifi afspelen. Dat gaat dan via Spotify, Amazon Music of Deezer, of elke dienst die Google Cast of Apple Airplay ondersteunt. Ook hier biedt de klang s3 meer opties aan dan de Musicstation. Maar inmiddels krijgen we het idee dat functionaliteit belangrijker is dan de audiokwaliteit.