Review: Loewe radio.frequency – draagbare DAB+ radio

Wat is de Loewe radio.frequency?

Soms is het niet moeilijker dan dat het is. De Loewe radio.frequency is namelijk een draagbare radio, voor diegenen die ook onderweg, in de tuin of op een andere plek waar geen vast audiosysteem te vinden is van muziek uit de ether of van eigen bronnen wil genieten. Het apparaat combineert volgens de fabrikant zelf premium geluid, een onafhankelijk, karakteristiek design met een hoogwaardige materiaalmix en de nieuwste technologieën. Twee full-range luidsprekers en een passieve basradiator leveren in totaal 28 Watt muziekvermogen. Het display is dimbaar in helderheid en toont de geselecteerde bedieningsmodus, de tijd, de informatie over de programmabron en het oplaadniveau van de geïntegreerde accu. Een programmeerbaar alarm met sluimerfunctie, bluetooth-streaming, een hoofdtelefoonuitgang en een antenne-ingang ronden de functies af.

De Loewe radio.frequency is bekleed met een speciaal door Loewe ontwikkelde akoestische stof van tweekleurig garen in basalt grey. De bovenkant met de bedieningselementen en de volumeknop is net als de onderkant versierd met een inleg van Canadees eikenhout. De ingebouwde Li-Ion batterij kan tot 14 uur werken zonder stroomaansluiting. Hij kan worden opgeladen via de meegeleverde voedingsadapter en de USB-C poort. De radio kan tegen diefstal worden beveiligd met een Kensington-slot dat aan de achterkant is geïntegreerd.

De Loewe radio.frequency is sinds eind november 2023 verkrijgbaar voor een adviesprijs van 199 euro.