Review: Panasonic TX-55JZW984 Ultra HD OLED-tv

Panasonic TX-55JZW984 - Beeldverwerking

De beeldverwerking op de JZW984 is identiek aan die van de JZW2004. Op dat vlak lever je dus absoluut niets in. De HCX Pro AI-processor levert uitstekende resultaten voor upscaling, al merken we wel dat het beeld wat aan de zachte kant is. Panasonic is altijd erg voorzichtig met zijn beeldverwerking, dat zien we liever dan een te agressieve aanpak, maar een beetje pit mag er wel in zitten. We activeren ‘Resolutie Remasteren’ en zetten de scherpte ergens tussen 30 en 50. Het geeft fijn gedetailleerde beelden net wat meer diepte en textuur.

De ruisonderdrukking kan je in de laagste stand laten staan, die stap is voldoende om het grootste deel ongewenste ruis weg te halen, zonder detail te verliezen. Compressieruis is een moeilijkere taak. Zelfs lichte blokvorming in het beeld vereist dat je de ‘Midden’ stand gebruikt voor ‘MPEG remasteren’.

Toch zet de processor ook op één vlak een stap terug. Kleurbanden in zachte gradiënten blijken nu een lastige opgave te zijn. Op vorige modellen werkte hij die nog degelijk weg, nu blijven ze resoluut zichtbaar. Erger nog, in onze Game Of Thrones testscène blijft er niet alleen erg veel banding zichtbaar, ze veroorzaakt ook storende flikker in die delen van het beeld. Waar we op de JZW2004 nog vermoedden dat dit te maken had met beter zichtbaar zwartdetail, moeten we nu vaststellen dat dit vrijwel zeker een minpunt van de processor is.

Waar de HZW984 het vorig jaar moest stellen met een 50 Hz-paneel, is dit model terug voorzien van een 100 Hz-paneel. Voor sport en gaming activeer je ‘Zwart Kader invoegen’. Deze Black Frame Insertion (wat is BFI) maakt snel bewegende beelden haarscherp, al moet je een klein beetje helderheid inleveren. Voor films laat je het best uit staan. Intelligent Frame Creation zorgt voor goede motion interpolation, zelfs in snelle pan-beelden haalt de Panasonic alle schokken weg.