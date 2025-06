Listening Room by Kharma

Mijn verwachtingspatroon van dit nieuwe onderkomen is zelfs al voorafgaand aan mijn bezoek ronduit hoog. Een gedachte die zeker te maken heeft met het gegeven dat Kharma als bedrijf ook qua aankleding nooit van half werk houdt. Van Vivienne begreep ik dat de nieuwe luisterruimte binnen het bestaande bedrijf van Vincent was ondergebracht en eenmaal in Heiloo kan ik met eigen ogen aanschouwen hoe dit alles in de praktijk is geïmplementeerd. Het pand van Prepress de Ridder/Kharma Listening Room Heiloo, bevindt zich in een nieuw en modern gestileerd bedrijfsverzamelgebouw. Het is een vorm van huisvesting waarbij ieder bedrijf over een geheel gescheiden oppervlakte beschikt, die tevens is voorzien van een eigen voor- en roldeur. Eenmaal binnen blijkt het geheel over twee verdiepingen te zijn verdeeld. De begane grond dient daarbij als werkvloer voor het eerstgenoemde bedrijf, terwijl op de eerste verdieping plaats is gemaakt voor de Kharma luisterruimte. Het blijkt om een grote open en langgerekte ruimte van naar schatting zo’n 7 x 15 meter te gaan en buiten de bureaus van Vincent en een werkvloer aansturende collega, staat verder alles in het teken van Kharma. Bijzonder is de gekozen richting om zich op maar één enkel (luidspreker)merk te richten. Een werkwijze die een schot in de roos blijkt te zijn. Want niet alleen zijn hierdoor de focus en kennis optimaal, maar wordt de demonstrateur in de hoedanigheid van Vincent, ook veel beter in staat gesteld om de meest ideale combinaties samen te stellen. Het bewijs hiervoor wordt niet veel later geleverd wanneer ik de gepresenteerde opstelling van dichterbij bekijk. Het begint in ieder geval al meteen goed met een bijzonder grote en heerlijk zittende bank. Naast deze bank bevinden zich op een lang en laag meubel rechts van de set, verschillende statisch opgestelde apparaten. Deze kan Vincent naar keuze voor zijn demo’s gebruiken en bestaan ten tijde van mijn bezoek uit een fraaie Luxman L-509Z versterker en D-10X cd-speler/DAC. Op een ander eveneens laag meubel wat zich midden tussen de luidsprekers bevindt, staan de drie vandaag in gebruik zijnde apparaten. Links een Project RPM 10 Carbon platenspeler met Project Evo arm en EAT JO No.8 MC-element. In het midden een fraaie Gryphon Diablo 333 geïntegreerde versterker, terwijl rechts een Hifi Rose RS130 netwerk streamer staat opgesteld. Alles aangesloten met Kharma Elegance kabels. Toch is het uiteindelijk de Kharma Elegance S7 Signature aangevuld met een Elegance subwoofer, die de auditieve en visuele show stelen. In het laatste deel van dit verhaal ga ik naar ze luisteren, maar eerst meer over Vincent de Ridder en zijn uitleg over het ontstaan van deze demoruimte.