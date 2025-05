Vox Clamantis

Via de Antipodes luisteren we eerst naar digitale audiofiles. Vox Clamantis, een van de beste a-capella zanggroepen in de wereld en gespecialiseerd in vroege muziek, laat zich in een gregoriaans gezang horen. Breed, diep, hoog, de beleving van de kathedraal is intens en gaat zelfs over je heen in plaats van dat je een plat stereobeeld ervaart. En toch is het 24 bit/44 kHz. Schoon, kraakhelder, neutraal en met een rust die zo eigen is aan mooie analoge opnames. Maar dit is digitaal. Wat een dac!