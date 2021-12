Panasonic brengt Apple TV+ naar zijn smart tv’s uit 2017 en later

Apple TV+ is nu beschikbaar in Europa op 4K Panasonic-tv’s uit 2017 en later, die zijn voorzien van het Besturingssysteem My Home Screen. Op alle compatible tv’s wordt het pictogram van de Apple TV+ -app zichtbaar in de applicatieweergave en op sommige modellen wordt het pictogram ook op het startscherm geplaatst.

Apple TV+ is de streamingdienst van Apple, waarmee je toegang krijgt tot een groot aanbod vam originele series en films. Apple Originals die nu op Apple TV+ worden gestreamd, omvatten onder andere de serie ‘Ted Lasso’ met in de hoofdrol en als Executive Producer Jason Sudeikis, en ‘The Morning Show’ met Jennifer Aniston en Reese Witherspoon in de hoofdrol en als uitvoerend producenten. Evenals Tom Hanks’ nieuwste film ‘Finch’; en nieuwe series zoals “The Shrink Next Door” met in de hoofdrol en als Executive Producer Will Ferrell en Paul Rudd, en “Dr. Brain”, de eerste Koreaanse originele serie, geregisseerd door visionair filmmaker Kim Jee-woon.

De applicatie voor Apple TV+ is beschikbaar op 4K Panasonic-tv’s met My Home Screen OS met productvoorvoegsels EZ, EX, FZ, FX, GZ, GX, HZ, HX, JZ, JX. Let wel dat je om gebruik te maken van Apple TV+ een abonnement dient af te sluiten. Dit kost 4,99 euro per maand.