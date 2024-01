Airthings kennen we als een bedrijf dat eigenlijk alleen de luchtkwaliteit monitort en in kaart brengt. Eerder hebben we op de redactie bijvoorbeeld de Airthings Wave Plus getest, een luchtkwaliteitmonitor die goed in de smaak valt. Echter, meer dan meten en controleren deden de producten van deze fabrikant niet. Daar komt nu verandering in, aangezien het tijdens CES 2024 de Airthings Renew onthuld heeft. Dit is een luchtreiniger die – net als de luchtreinigers van Dyson – de kwaliteit van de lucht in huis kunnen opmeten en verbeteren.

Qua product is de Airthings Renew niet zo heel spannend. Het is een strakke luchtreiniger die de luchtkwaliteit binnenshuis verbeterd. Heel veel meer kun je daar niet over vertellen, voordat we het product zelf aan een test onderwerpen. Wel zijn er natuurlijk wat technische specificaties beschikbaar. Zo beschikt de Renew over een 4-stage hepa 13-filter en een koolstoffilter. De Renew moet in staat zijn 99,97 procent van alle stofdeeltjes, gassen en luchtjes te verwijderen. Ook zou die binnen tien minuten de lucht van een typische slaapkamer kunnen reinigen.

Uiteraard hoef je hem niet per se alleen in de slaapkamer te gebruiken, ook al zou dat wel je slaap ten goede kunnen komen. Nee, de Airthings Renew is in staat een ruimte van maximaal 48 vierkante meter te reinigen, waardoor die niet misstaat in menig woonkamer. Verder is het zo dat je de luchtreiniger ook als luchtkwaliteitssensor kunt inzetten, en alle data binnen de app van het bedrijf uit Noorwegen kunt bekijken. Daar tref je ook de staat van de filters aan, zodat je weet wanneer het tijd is die te vervangen.

Naast de Renew presenteert Airthings ook een nieuwe luchtkwaliteitsmeter. Dit is de Wave Enhance, een compacte sensor die op batterijen werkt. Dit apparaat beschikt over vijf verschillende sensoren, waaronder een ndir- en koolstofdioxidesensor. Verder kun je hem gebruiken voor het meten van voc’s, temperatuur, vochtigheid, luchtdruk, omgevingsgeluid en licht. De Renew heeft een prijskaartje van 399 dollar, terwijl de Wave Enhance 149 dollar kost.