Cambridge Audio komt met speciale DeLorean Edition van Evo 150

Heb je het over een DeLorean, dan is het eerste waar veel mensen aan denken de auto uit de wereldberoemde filmtrilogie Back to the Future. De kenmerkende vleugeldeuren en de motor achter de achteras gaven de wagen een iconisch uiterlijk. Een succes werd het echter niet, mede dankzij de vele kwaliteitsproblemen van de wagen. De auto laat ons wel de drang naar de jaren 80 herleven. En daar wil Cambridge Audio van profiteren, want het bedrijf lanceert de Cambridge Audio Evo 150 DeLorean Edition.

De Cambridge Audio Evo 150 hebben we in 2021 uitgebreid getest. Deze alles-in-één versterker kan alles en doet alles en werd niet voor niets van een FWD Kooptip Award voorzien. Nu is daar dus de speciale Cambridge Audio Evo 150 DeLorean Edition. Doet dit model nog iets anders? Intern niet, je hebt nog steeds 2 x 150 Watt bij 8 Ohm en 2 x 250 W bij 4 Ohm met een zeer flexibel softwareplatform en klasse D-versterkingstechnologie van Hypex tot je beschikking. Speakers aansluiten en gaan, terwijl je ook streamingopties als AirPlay 2, Chromecast, Bluetooth (aptX HD), DLNA, Roon Ready tot je beschikking hebt.

Wat de DeLorean Edition anders doet is het uiterlijk. Je kunt deze namelijk veranderen dankzij twee bodykits. De metalen zijpanelen kun je magnetisch bevestigen, waarbij je kunt kiezen uit de originele DMC-12 (de oude DeLorean) inclusief het oude logo (Retro Black) of kies voor het moderne uiterlijk van de aankomende DeLorean ultra-luxe sportwagen (Modern Silver). Cambridge Audio laat weten dat niet alleen de DeLorean Edition, maar ook het reguliere model straks een OTA update krijgt met VU meters voor op het 6,8-inch lcd-paneel.

Prijs en beschikbaarheid

De Cambridge Audio Evo 150 DeLorean Edition verschijnt in april in Europa voor 2.499 euro. Dat is dezelfde prijs als waar de originele Cambridge Audio Evo 150 twee jaar geleden voor verscheen.