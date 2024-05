Streamingtips #22 – Eric, Jim Henson Idea Man en Trying

Jim Henson Idea Man (Disney+)

We houden het even bij poppen voor kinderseries, al maakte Jim Henson ze zook voor allerlei beroemde films. Hij was de poppenmaker die de Muppets creëerde, en veel meer poppen die onze fantasie tot leven deden komen. In Jim Henson Idea Man kun je zien hoe hij zo’n beroemde poppenmaker werd, in een docu waarin allerlei bekenden van hem voorbij komen om hun verhaal te vertellen. Het is een heel bejubelde docu die een geweldig inkijkje biedt in een wereld die je waarschijnlijk nog niet zo goed kent. Het doet je misschien zelfs anders kijken naar Kermit en co.