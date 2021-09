Disney+ app komt eindelijk naar Panasonic smart tv’s

Update: Inmiddels heeft Panasonic via een persbericht officieel bevestigd dat de Disney+-app beschikbaar is.

Op compatibele TV’s zal het pictogram voor de Disney+-app worden getoond in het applicatie-overzicht. Ondersteunde modellen: 4K Panasonic TV’s met het my Home Screen besturingssysteem en productnamen die beginnen met EZ, EX, FZ, FX, GZ, GX, HZ, HX, JZ, JX.

In Duitsland hebben diverse gebruikers al laten weten dat de Disney+-app beschikbaar is op hun Panasonic smart tv’s. Het gaat zowel de oled-tv’s als de lcd-tv’s van het bedrijf. De Disney+-app is hier beschikbaar via de My Home Screen-interface. Na een firmware-update zou de app direct beschikbaar zijn voor gebruik. Wel moet gezegd worden dat om Disney+ te gebruiken een abonnement op het streamingplatform vereist is.

Via diverse fora zien we dat onder meer de EZW954-, FZW804-, GZW2004- GXW804-, HXW944-televisies toegang hebben gekregen tot de Disney+-app. Naast 4K Ultra HD moeten ook HDR10 en Dolby Vision beschikbaar zijn op compatibele toestellen. Daarnaast maken sommige gebruikers melding van de ondersteuning voor Dolby Atmos, terwijl anderen niet verder komen dan Dolby Digital 5.1. Op de website van Disney zelf staat Panasonic inmiddels ook als één van de tv-fabrikanten die de dienst ondersteunt.

Via Disney+ hebben gebruikers van een Panasonic smart tv nu toegang tot verschillende populaire series en films, waaronder content van Marvel, StarWars en Pixar.