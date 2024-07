LG brengt ‘draadloze’ M4 oled-televisie op de markt

LG heeft voor 2024 ook weer een complete oled tv line-up gepresenteerd, waarvan de meeste modellen inmiddels in de winkels staan. Daar komt deze week de M4 OLED Evo-serie bij. Deze serie bestaat uit oled-televisies die (deels) draadloos zijn. Ze komen namelijk met Zero Connect Box die over alle aansluitmogelijkheden beschikt en deze signalen draadloos naar de tv verstuurt in maximaal 4K-resolutie.

LG brengt vier varianten uit, van 65-inch tot 97-inch.

97-inch (OLED97M49LA) 27.999 euro

83-inch (OLED83M49LA) 7.499 euro

77-inch (OLED77M49LA) 5.499 euro

65-inch (OLED65M49LA) 4.299 euro

De Zero Connect Box beschikt over vier HDMI 2.1-aansluitingen, waarop bronnen aangesloten kunnen worden en op een afstand van maximaal 10 meter naar de tv gestreamd kunnen worden. De tv zelf moet echter nog wel van stroom voorzien worden middels een normale stroomkabel.