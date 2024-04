Sony introduceert ULT-serie luidsprekers en koptelefoons

Alle modellen in de serie hebben de ULT-knop, die zorgt voor een kenmerkende geluidskwaliteit door de muziek te versterken met één of twee verschillende geluidsmodi.

ULT TOWER 10

De Sony ULT Tower 10 komt met een krachtige bas, 360° Party Sound, 360° Party Light en karaoke dankzij de meegeleverde draadloze microfoon. Je kunt de speaker zelfs aansluiten op je tv om het geluid te versterken. Druk op de ULT-knop voor een diepe basversterking voor een laagfrequent geluid met ULT1. ULT2 levert krachtige bas om de beat te voelen tijdens een feestje.

Sound Field Optimization detecteert ruis en verandert automatisch de geluidsinstellingen om heldere muziek te leveren, zelfs als je omringd bent door andere geluiden. 360° Party Sound en 360° Party Light levert geluid dat elke hoek van de kamer bereikt, inclusief dynamische verlichting. Het synchroniseert zelfs met de muziek om een echt festivalgevoel te creëren.

Zing je favoriete nummers, met de meegeleverde draadloze microfoon. Geniet ook van volledige controle over je geluid, met Echo- en Toonregelingen op het bovenpaneel. Je kunt nog een microfoon aansluiten voor een duet of een gitaar om mee te spelen met behulp van de ULT TOWER 10 als versterker. Dankzij Party Connect koppel tot 100 compatibele1 luidsprekers om muziek en verlichting te synchroniseren.

ULT FIELD 7

Met de ULT FIELD 7 kun je het feest overal mee naartoe nemen dankzij de waterdichte en stofbestendige constructie. Ook kun je dankzij de lange batterijlevensduur langer muziek luisteren. Je kunt daarnaast een microfoon aansluiten voor karaoke onderweg. Selecteer ULT1 voor een diepere bas met lagere frequenties of selecteer ULT2 voor een krachtige, punchy bas.

Sound Field Optimization detecteert ruis en past automatisch de geluidsinstellingen aan voor een optimale muziekbeleving, hoe druk de locatie ook is. De batterij gaat tot 30 uur mee, plus, met snel opladen krijg je 3 uur luistertijd in slechts 10 minuten . Met een IP67 waterdicht- en stofdichtheid kun je het feestje ook buiten vieren. Bovendien is de ULT FIELD 7 zoutwaterbestendig, waardoor je zelfs op het strand van muziek kunt genieten. De ULT FIELD 7 kan eenvoudig worden verplaatst met de handige draaggrepen en is ontworpen om zowel horizontaal als verticaal te werken. Naast een microfoon kun je ook een gitaar aansluiten om de ULT FIELD 7 om te toveren tot een versterker. Ook biedt de speaker sfeerverlichting.

ULT FIELD 1

Neem je favoriete nummers overal mee naartoe met verbeterde bas in een compact pakket met de ULT FIELD 1. Met een multifunctionele riem voor gebruiksgemak, kun je je waterdichte, stofdichte en schokbestendige luidspreker overal mee naartoe nemen. Schakel ULT POWER SOUND in voor meer bas.

De ULT FIELD 1 is ontworpen om draagbaar te zijn, met een batterijlevensduur tot 12 uur. Bovendien kun je de luidspreker overal mee naartoe nemen, zowel binnen als buiten, dankzij de multifunctionele band, de IP67-water- en stofdichtheid , het schokbestendige ontwerp en de zoutwaterbestendigheid. De ULT FIELD 1 is ontworpen om te werken als het rechtop staat of ligt, voor een optimaal gebruik van de ruimte – zelfs als die ruimte beperkt is. Ook is de speaker gemakkelijk te gebruiken en aan te sluiten met ingebouwde microfoon voor handsfree bellen met Echo Cancelling-technologie voor heldere gesprekken.

ULT WEAR

Met een diepe bas en verbeterde ruisonderdrukking kun je met de nieuwe ULT WEAR- koptelefoon je favoriete festival- of clubgevoel overal met je meenemen. Druk op de ULT-knop voor een krachtig geluid. ULT1 levert diepe lage tonen, de ULT2 levert krachtige lage tonen. De ULT WEAR is aangedreven door Sony’s Integrated Processor V1, dezelfde processor die te vinden is in Sony’s koptelefoons uit de 1000X-serie. De driver-unit is ontworpen voor de ULT POWER SOUND-serie, voor een sterke energie, resonerende bas en heldere details.

Met de Dual Noise Sensor technologie en de Integrated Processor V1 tilt ULT WEAR noise cancelling naar een hoger niveau. De koptelefoon is comfortabel met zachte oorkussens en meer ruimte rond de oren. ULT WEAR heeft een opvouwbaar ontwerp en wordt geleverd met een draagtas. Een sensor pauzeert je muziek als je ze afdoet en begint opnieuw als je ze weer opzet. Bluetooth koppelt met twee apparaten tegelijk.

