Review: Yamaha CD-C603 – Multifunctioneel inzetbaar

Nietsverhullende setup

Ik sta toch wel versteld van hoe goed deze zeer betaalbare combinatie presteert, gekoppeld aan een paar high-end vloerstaande luidsprekers. Ik selecteer handmatig het album ‘Niet voor het laatst’ van Rob de Nijs. Het is wel even zaak te onthouden welk album onder welk disc-nummer in de wisselaar geplaatst is, het is niet zichtbaar in het display namelijk. Het titelnummer is aangrijpend, zeker met het bijgewoonde afscheidsconcert in gedachte, en het is goed hoorbaar dat Rob op leeftijd is. Het breekbare karakter zorgt voor een extra dimensie bij het beluisteren van de muziek. Het is wel duidelijk dat een ‘ouderwetse’ cd-speler, of zelfs wisselaar in dit geval, uitstekend in staat is om muziek weer te geven. De weergavekwaliteit van deze goed betaalbare speler ligt hoger dan duurdere spelers van een aantal jaren geleden. Dit maakt mij nieuwsgierig naar de prestaties van het loopwerk. Verbonden met mijn Devialet Expert 220 Pro via de optische digitale uitgang mag de Yamaha CD-C603 zijn kunsten vertonen. Eens kijken of de eerder beluisterde tracks overeind blijven in deze nietsverhullende setup. Om maar meteen met de deur in huis te vallen, het antwoord is: Ja! Deze Yamaha CD-C603 presteert uitstekend en valt niet door de mand. Marc Cohns stem wint aan timbre en realisme, het achtergrondkoor is beter te volgen en de verschillende stemmen komen los van elkaar. In het tweede nummer van het album, Ghost Train, is de detaillering in de hoogweergave bijzonder goed. De weergave van bekkens en beatring is erg goed en beide zijn goed te volgen in de mix. Fields of Gold van Sting wint aan realisme, de instrumenten krijgen nog meer karakter en het gitaarspel is nog duidelijker te volgen. Stings stem is krachtiger en meer dynamisch. In Fever is er meer snap bij het vingerknippen, het wordt feller en realistischer. Er zit meer lucht om de stem van Elvis en de bas wint aan kracht. Miss Sarajevo laat een nog betere detaillering in het hoog horen, het is echt verrassend wat deze CD-C603 aan informatie weet door te geven aan mijn Devialet-versterker. Bij Rob de Nijs wordt de stem nog een streepje beter en krijgen de verschillende instrumenten nog meer een eigen plek in het geluidsbeeld.