Acer introduceert nieuwe monitoren voor home entertainment, werk en gaming

De nieuwe Acer DA271K en DA321QK ledmonitoren hebben een 4K UHD-resolutie, en de Nitro GA271U P en Nitro GA321QU P bieden WQHD-resolutie. De monitoren hebben een vernieuwingsfrequentie van 180 Hz voor een vloeiende weergave en optimale gaming-ervaring. Ook ondersteunen ze HDR10 en een helderheid van 250 nits. AMD FreeSync en de compatibiliteit met NVIDIA G-SYNC zorgen voor minimale haperingen bij het gamen of bekijken van video’s.

Google TV brengt de content van onder andere Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max en YouTube samen op één scherm. Films, series en foto’s op mobiele apparaten kunnen via de monitoren worden weergegeven via Google Cast, en dankzij technologieën voor draadloze projectie en schermspiegeling hoeven er geen extra kabels te worden aangesloten. Ook kunnen de monitoren via Bluetooth worden verbonden met luidsprekers en andere randapparatuur om extra kabels te vermijden. Als IoT-producten kunnen ze bovendien verbinding maken met Wi-Fi-netwerken en worden geïntegreerd in een ecosysteem van slimme apparaten in de buurt.

Voor extra gebruiksvriendelijkheid kan de weergave van de Acer DA1 en Nitro GA1 in meerdere delen worden gesplitst met de Multiview-functie. Dit is met name handig voor mensen die veel multitasken, omdat ze content uit verschillende bronnen tegelijkertijd kunnen weergeven en gebruiken. Videogesprekken en streaming zijn mogelijk met een externe webcam en livestreamers kunnen rechtstreeks op de monitor kiezen naar welk platform ze hun video’s willen uploaden. De ergonomische standaard maakt het eenvoudig om altijd de juiste kijkpositie te vinden. Met een VESA-beugel kan de monitor aan de muur worden bevestigd om thuis meer bureauruimte vrij te maken.

Prijzen en beschikbaarheid