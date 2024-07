LG Electronics heeft nu een flinke vinger in de pap bij Athom, het Nederlandse bedrijf achter het smarthomeplatform Homey. Het bedrijf heeft 80 procent van de aandelen overgenomen van Athom, zo kunnen we lezen in een persbericht op de website van Homey. De overige 20 procent zouden ook nog overgenomen gaan worden binnen drie jaar, zo weet The Korea Times.

De oprichters van Athom, Stefan Witkamp en Emile Nijssen, blijven het bedrijf runnen. De overname brengt LG ineens in een luxe positie als het gaat om smarthome-oplossingen en de bedoeling is dan ook dat diverse producten van LG in de toekomst gebruik gaan maken van de technologie van Homey, te beginnen met de LG ThinQ-apparaten. Deze huishoudelijke apparaten en witgoed moeten binnenkort al profiteren van de technologie van Homey. Ook moet de diepere samenwerking zorgen voor een betere ‘Home Energy Management’ voor zowel gebruikers van Homey als van LG-producten. Ook WebOS, het besturingssysteem van de smart-tv’s van LG, moet op korte termijn al profiteren van Homey-technologie.

Voor bestaande klanten verandert er niets

De overname moet zorgen voor een flinke groei van de producten van Athom. Het bedrijf blijft werken aan de Homey Cloud en Homey Pro en ook zullen ze blijven werken aan nieuwe producten en technologieën, maar samen met de kennis en ervaring van LG moet Homey nog sterker gaan groeien, zo is althans de bedoeling. Volgens LG zal er voorlopig niks veranderen voor de bestaande gebruikers van Homey.