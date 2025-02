Optoma UHZ68LV: Ultra HD projector met HDR-ondersteuning

Deze Ultra HD projector zit boordevol geavanceerde functies en levert volgens het merk een ongeëvenaarde thuisbioscoopervaring. De Optoma UHZ68LV is een dual laser projector met een 4K UHD-resolutie. Dit model heeft een piekhelderheid van 5000 lumen en 90% DCI-P3-kleurnauwkeurigheid. Volgens het merk krijg je zo bioscoopkwaliteit in huis en zelfs in omgevingen met veel omgevingslicht moet de projector adembenemende beelden tonen.

Om de ultieme bioscoopervaring te garanderen, is de UHZ68LV uitgerust met geavanceerde HDR-technologieën. Dolby Vision en HDR10+ zijn beide aanwezig om elk frame dynamisch te optimaliseren, wat zorgt voor verbluffend contrast, kleur en detail. De projector biedt flexibiliteit met zijn 1,6x zoom, lensverschuiving en 360-graden projectiemogelijkheden. Of je nu de voorkeur geeft aan een opstelling aan de voorkant, achterkant of aan het plafond, deze projector past zich aan de ruimte aan.

De UHZ68LV wordt aangestuurd door PureEngine Ultra, de nieuwste en meest geavanceerde processor van Optoma voor thuisbioscopen, wat zorgt voor vloeiende bewegingen, scherpe details en nauwkeurige kleurweergave. De toevoeging van de Filmmaker-modus behoudt ook de oorspronkelijke visie van de regisseur, terwijl ISF-kalibratiemodi het beeld optimaliseren voor elke kijkomgeving.

Prijs en beschikbaarheid

De projector is per direct verkrijgbaar voor 4.499 euro. Kijk voor meer informatie op de website van de distributeur: Klankbart.