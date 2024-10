Menwedstrijden: Flitsende actie & spannende hindernissen

Een span met een, twee, vier of nog meer paarden door de hindernissen op een parcours manoeuvreren is geen sinecure. Zeker als dat ook nog eens met enige snelheid plaatsvindt. Mennen wordt aangeboden in verschillende wedstrijdvormen. Denk daarbij aan dressuur, vaardigheid en de (mini)-marathon of zelf een combinatie van deze drie. Alle drie zijn zeker de moeite waard. De fraaiste beelden schiet je echter bij de verschillende hindernissen op het parcours.

Waar en wanneer?

De eerste outdoor menevenementen starten al in april. Het seizoen loopt door tot in september. Je kunt deze vinden op algemene menkalenders en de websites van de menverenigingen. Er wordt zoals gezegd onderscheid gemaakt tussen afzonderlijke mengwedstrijden dressuur, vaardigheid plus marathon en samengesteld (SMW). Even wat googlen of de plaatselijke kranten raadplegen levert al snel de nodige informatie op. De hinderniswedstrijden met water, strobalen, bosschages en hekken leveren de meest spectaculaire tafrelen op. Je kunt van te voren zien wat voor soort wedstrijden, hindernissen en dressuurshows wanneer (datum en tijd) waar te zien zijn. De evenementen bestrijken al gauw een dagdeel of een complete dag. Van te voren wordt er proef gereden. Wie er mee doen, man, vrouw en paard vind je terug op de startlijsten. Bovendien wordt er bij het betreden van het parcours en hindernis omgeroepen wie het betreft.

De juiste plek

Bij hindernissen heeft schuin of geheel frontaal opnemen de voorkeur. Dan komen de paarden echt aanstormen en spatten water en stof op. Tevens heb je de menners zelf dan prima in beeld. Eveneens aantrekkelijk is het langsrijden met AF-tracking op de filmende camera. Let er op om bij de actiemomenten zelf voldoende afstand te houden. Dat alleen niet voor de eigen veiligheid maar ook om alles enige tijd goed in beeld te houden. Anders rijdt het mengspan zo het beeldkader uit. Gelukkig komen er doorgaans meerdere mengspannen langs. Na het even oefenen heb je zo de slag te pakken. Tenzij de spannen vlak voor de cameraneus langs komen heeft een teleobjectief in de range 70-300 mm of 70-200 mm de voorkeur. Dan kan de cameraman/vrouw alles op de juiste afstaand in het zoombereik houden. En bovendien pakkende close-ups schieten.

Verder valt het spatwater- en stofdicht zijn van de apparatuur aan te raden. Het kan in deze flink te keer gaan. Een zonnekap en filter beschermen het voorste lenselement.

Minder flitsend maar toch heel boeiend

Behalve de menactie om de hindernissen valt er voor de videofilmende camera nog veel meer te beleven. Het optuigen en aanspannen van de paarden. Het aan- proef- en inrijden. De verzorging van de dieren. Regelmatig menners in klederdracht. De jury en het enthousiaste publiek. Regelmatig zijn er aanvullende activiteiten zoals dressuurshows, countryfairs en kinderdorpen. Kortom uit voor het gehele zin. Al deze onderwerpen zijn geschikt voor een standaardzoom, een werkpaard met 24-70 of 100 mm.

Geluid

Roffelende hoeven, spattend water, de kreten van de menners, het commentaar van de jury en gejuich van het publiek. Het hoort er allemaal bij. Doorgaans goed met de cameramicrofoon vast te leggen. Een interview met een menner, jurylid of organisator kan interessante achtergrondinformatie toevoegen.

Tot slot

Menwedstijden vormen in al hun varianten een spectaculair onderwerp voor een videoreportage en uiteraard ook foto’s. De outdoor-versies zijn veelal gratis en er is een ruime keuze uit locaties.