USB-C vanaf 2024 verplicht voor smartphones, tablets, oordopjes en meer

De Europese Unie verplicht USB-C als nieuwe standaard voor alle smartphones, tablets, oordopjes, koptelefoons, e-readers, camera’s en meerdere kleine elektronische apparaten vanaf de herfst in 2024, zo staat in de wet van het Europees Parlement. Formele goedkeuring moet overigens nog wel plaatsvinden, maar na dit akkoord lijkt dat een formaliteit te zijn. De nieuwe wet moet zorgen voor meer gemak voor consumenten en moet e-waste, oftewel elektronisch afval, zoveel mogelijk beperken.

Vanaf de herfst in 2024 hoef je dus niet tal van verschillende laders met verschillende aansluitingen te gebruiken voor je kleine elektronische apparaten. Je hebt straks gewoon één oplader en kabeltje met USB-C-aansluiting nodig. Daarnaast heb je als consument straks de keuze om het nieuwe apparaat met of zonder oplader te kopen. Je hebt natuurlijk niet tientallen dezelfde laders nodig als je alles met één en hetzelfde oplader kan opladen.

Nieuwe wet geldt voor kleine elektronische apparaten

De nieuwe wet geldt voor nieuwe apparaten die vanaf de herfst 2024 verschijnen. Niet voor kleine elektronische apparaten die daarvoor zijn verschenen. De lijst is overigens best groot. De nieuwe wet verplicht namelijk USB-C als standaard in de Europese Unie voor de volgende apparaten:

Advertentie

Mobiele telefoons

Tablets

E-Readers

Earbuds

Digitale camera’s

Koptelefoons

Handheld spelcomputers

Draagbare speakers

Snellaadtechnologieën moeten ook zoveel mogelijk gelijk worden, zo staat in de nieuwe wet. Dat zal voor sommige fabrikanten nog een probleem worden, want ondanks het gebruik van USB-C worden er verschillende snellaadtechnologieën gebruikt door de verschillende fabrikanten. Hoe dan ook, Apple kan in ieder geval niet meer gebruikmaken van Lightning. Daar sorteerde de fabrikant overigens ook al op voor. Ook sommige E-readers moeten eindelijk over naar USB-C. Laten we hopen dat dit inderdaad meer gemak zal opleveren voor consumenten en dat de bakjes in huis met honderden verschillende kabels en opladers dan ook eindelijk de deur uit kunnen.