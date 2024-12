Drie tv-series die je in 2024 gezien moest hebben

Fallout (Prime Video)

Na The Last of Us verscheen er met Fallout nog een succesvolle videogameverfilming, met Jonathan Nolan (The Dark Knight) als één van de producenten. In Fallout verlaat Lucy (Ella Purnell) haar veilige bunker om in een post-apocalyptische wereld op zoek te gaan naar haar vader. De meest interessante rol ging echter naar Walton Goggins, die gestalte geeft aan een gemuteerde revolverheld die qua uiterlijk doet denken aan Red Skull uit de Marvel Comics. Onlangs voegde Macaulay Culkin (Home Alone) zich bij de cast voor het tweede seizoen.