Review: JBL MA9100HP – Revolutie in AV-receiver-land

Op de maat van gamers

In z’n communicatie reikt JBL echt de hand naar gamers en dat merk je aan de MA9100HP. Heeft bezit bijvoorbeeld drie toegewijde HDMI 2.1-poorten die geschikt zijn om games in 8K60 of 4K120 gespeeld via een PlayStation 5 of Xbox Series X te verwerken. De receiver ondersteunt veel gamingfuncties, zoals VRR, ALLM en QFT, die ervoor zorgen dat framerates hoog blijven en lag laag bij het spelen. Naast die drie HDMI-ingangen zijn er nog drie HDMI-poorten die 4K-klaar zijn, voor een totaal van zes bronnen die je kunt aansluiten. Er zijn zeker toestellen met meer inputs, maar dat aanbod plus twee analoge cinch-paren, een phono-ingang en twee digitale inputs (coaxiaal en optisch) zijn meer dan voldoende voor de meeste woonkamerscenario’s.

Als het gaat om uitgangen spreek je over negen paar luidsprekerterminals en twee sub-uitgangen. Het gaat hier echter om één LFE-kanaal, je kunt een paar subs niet afzonderlijk afregelen. Daar is JBL ook eerlijk over, want de MA9100HP wordt als een 9.1-receiver gepositioneerd.

Het levert in elk geval een toestel op met een achterkant dat overzichtelijker is dan sommige rivalen. De zaken die ontbreken – zoals legacy video-ingangen – zijn toch eerder nichefuncties. Op vlak van audio- en videostandaarden biedt de MA9100HP precies wat nodig is: ondersteuning voor Dolby Atmos en DTS:X, en HDR 10+ en Dolby Vision. Hiermee is de AV-receiver prima geschikt voor het weergeven van geluid aangeleverd via streaming-apps op je tv (zoals Netflix of Amazon Video) als hoogwaardig materiaal afgespeeld vanaf een Ultra HD Blu-ray. En zoals gezegd: games vanaf een console.