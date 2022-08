JBL verwelkomt de JBL Go 3 Eco en Clip 4 Eco bluetoothspeakers

JBL Go 3 Eco is dé ultra-draagbare speaker uit de JBL-lijn. Laad ‘m op en bereid je voor op een geweldige ervaring. Deze mini speaker speelt tot wel vijf uur op één laadbeurt, met rijk geluid en een uitstekende bas. Of je nou op het strand of in het park bent, de IP67-waterbestendige en stofdichte JBL Go 3 Eco zorgt altijd voor plezier.

Kenmerken van de JBL Go 3 Eco

● JBL Pro Sound

● Bestaat voor 90% uit PCR (post-consumer recycled) plastic, de stof om de luidspreker bestaat uit 100% gerecycled materiaal.

● Vijf uur speeltijd

● IP67 water- en stofbestendig

● Bluetooth 5.1

● USB-C oplader

● Verpakt in JBL’s nieuwste milieuvriendelijke FSC-goedgekeurde op papier gebaseerde verpakking, bedrukt met soja inkt. Advertentie

Dit is de JBL Clip 4 Eco