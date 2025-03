JBL Flip 7 en Charge 6 bluetoothspeakers aangekondigd

Denk je aan een bluetoothspeaker van JBL? Grote kans dat je dan aan de populaire Flip-serie denkt. De Flip 6 werd ook in onze review uit 2022 goed beoordeeld. Nu is het echter tijd voor een opvolger, want JBL brengt de Flip 7 uit. Ook heeft de fabrikant de Charge 6 gepresenteerd, de opvolger van de Charge 5 uit 2021. Beide nieuwe speakers komen met verbeterde geluidsprestaties, nieuwe designs en een diepere bas, aldus JBL. Ook AI doet zijn opwachting met AI Sound Boost.

De beide draagbare bluetoothspeakers maken gebruik van kunstmatige intelligentie met AI Sound Boost. Hierbij wordt muziek in real-time geanalyseerd en de driver in de speaker optimaliseert zonder dat er vervorming zou moeten optreden. Ook de JBL Portable-app is beschikbaar voor beide modellen.

Dit is de Flip 7

De JBL Flip 7 heeft een nieuw design met een verwisselbare lus en karabijnhaak waardoor je de speaker makkelijker mee kunt nemen. Wederom heeft dit model een krachtige bas en de tweeter is verbeterd voor heldere klanken op hogere volumes. De Flip 7 is waterdicht en stofbestendig dankzij IP68. De batterij gaat 16 uur mee en er is ondersteuning voor bluetooth 5.4 en Auracast.

JBL Flip 7 Kenmerken

JBL Pro Sound met AI Sound Boost

Gecertificeerd voor Bluetooth Core 5.4

Tot 16 uur afspeeltijd met Playtime Boost

IP68-gecertificeerd waterdicht, stofdicht en valbestendig ontwerp

Multi-speaker verbinding via Auracast met JBL Auracast-compatibele luidsprekers

Ingebouwd PushLock-systeem met verwisselbare draagaccessoires

High-resolution lossless audio via USB-C-aansluiting

JBL Portable App

Dit is de Charge 6

De JBL Charge 6 is nu uitgerust met een afneembare en veelzijdige draagriem. De verbeterde woofer moet zorgen voor een diepere bas. Ook hier is ondersteuning voor Auracast zodat ook andere mensen hun compatibele luidsprekers kunnen synchroniseren. De batterij gaat 28 uur en je kan dankzij usb-c dit model ook als powerbank gebruiken om je telefoon op te laden.

JBL Charge 6 Kenmerken

Krachtig JBL Pro Sound met AI Sound Boost

Gecertificeerd volgens Bluetooth Core 5.4

Tot 28 uur afspeeltijd met Playtime Boost

IP68-gecertificeerd waterdicht, stofdicht en valbestendig ontwerp

Multi-speaker verbinding via Auracast met JBL Auracast-compatibele luidsprekers

Afneembare draagriem met meerdere configuraties

High-resolution lossless audio via USB-C-aansluiting

JBL Portable App

Prijs en beschikbaarheid

De JBL Flip 7 en Charge 6 zijn vanaf 1 april 2025 verkrijgbaar. De JBL Flip 7 heeft een adviesprijs van 149,99 euro en je kan kiezen uit de kleuren zwart, blauw, wit, rood, camo, roze en paars. De JBL Charge 6 heeft een adviesprijs van 199,99 euro en is straks verkrijgbaar in de kleuren zwart, blauw, wit, rood, camo, roze en paars.