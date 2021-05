De Denon AVC-X8500HA en Marantz AV8805A zijn nog steeds de vlaggenschip av-receivers van beide merken en afgezien van de toevoeging van HDMI 2.1 is er niets verandert. De nieuwe modellen kunnen volgens de fabrikant 8k60- en 4k120-signalen via HDMI doorgeven, met een bandbreedte van 40Gbit/s. Ook worden andere HDMI 2.1-functies ondersteund, waaronder VRR en ALLM. Daarbij is er ondersteuning voor HDR10+ en Dolby Vision, de meest recente HDR-standaarden.

Mocht je zelf een Denon AVC-X8500H of Marantz AV8805 in bezit hebben dan biedt Sound United je de mogelijkheid om een nieuwe HDMI-kaart te laten inbouwen. Hier moet echter wel 749 euro voor betaald worden. Dat is een hoop geldt, maar de aanschafprijs van de nieuwe receivers is dan ook 3.999 euro (VR-X8500HA) en 4.299 euro (Marantz AV8805A). Na de upgrade beschikken de oude modellen over exact dezelfde mogelijkheden als de nieuwe modellen. De upgrade kan vanaf volgende maand aangevraagd worden.

Eerder maakte Sound United ook al bekend een kosteloze oplossing uit te brengen voor de HDMI 2.1-problemen met verschillen recente av-receivers van Denon en Marantz. Bezitters van een Denon AVR-X2700H, AVR-X3700H, AVR-X4700H of AVR-X6700H, en een Marantz SR5015, SR6015, SR7015 of SR8015 kunnen een HDMI-adapterkit krijgen waarmee de communicatieproblemen tussen de receiver en gameconsoles tot het verleden behoren. Het betekent een extra kastje bij je receiver, maar het lost wel de problemen op.

Voor geavanceerde, multikanaalse thuisbioscooptoepassingen ondersteunen de receivers ook DTS:X Pro, met tot 13 kanalen aan DTS:X decodering met luidsprekerconfiguraties zoals 7.2.6 of 9.2.4. IMAX Enhanced films kunnen in 7.2.6 of 9.2.4 speakerconfiguraties afgespeeld worden. Naast DTS:X Pro ondersteunen de receivers nog een aantal andere 3D-audioformaten, waaronder Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization Technology, DTS:X, DTS Virtual:X, IMAX Enhanced en Auro-3D out-of-box.

