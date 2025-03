Samsung kondigt nieuwe koelkasten met AI aan

De nieuwe koelkasten van Samsung zijn uitgerust met het 9″ AI Home-display en 21,5″ Family Hub-display. Samen maken ze het dagelijks leven volgens de fabrikant op vier belangrijke gebieden gemakkelijker: voedselbeheer, slim wonen, gezinscommunicatie en entertainment. Bij de eerste categorie (voedselbeheer) is het gemak vooral te danken aan de verbeterde AI Vision Inside-functie, waaraan vier extra soorten voedingsmiddelen aan de lijst met de te herkennen soorten zijn toegevoegd, zodat dat er nu in totaal 37 zijn. Naast versproducten kan AI Vision Inside nu ook bewerkte producten herkennen. Op basis van de verbeterde lijst met voedingsmiddelen geeft het display aanbevelingen op maat voor recepten en de planning van maaltijden.

De displays zorgen nu ook voor betere smart home-connectiviteit. Met de integratie van Map View kunnen gebruikers Samsung-apparaten en smart home-apparaten van andere merken, zoals lampen en slimme stekkers, regelen en bedienen. Daarnaast is er SmartThings Energy, dat gebruikers helpt om hun energieverbruik van compatibele en via een Samsung account verbonden apparaten bij te houden en te optimaliseren. Het display geeft gebruikers allerlei informatie over verbonden apparaten in hun huis, en ze kunnen via Bixby ook spraakopdrachten geven.

De nieuwe functie Daily Board houdt iedereen op de hoogte en in contact met elkaar. Het display van de koelkast biedt de hele dag realtime updates, of het nu gaat om het weer, de planning in de ochtend voordat je naar je werk gaat, of ‘s avonds om te zien wat je energieverbruik van verbonden apparaten die dag was. De gebruiker krijgt via spraakopdrachten ook een overzicht van de planning en antwoorden op specifieke vragen. Bixby herkent de stem van elk gezinslid en beantwoordt dan specifiek die persoon. Extra gezin specifieke functies zijn onder andere een gedeelde fotogalerij voor het opslaan van dierbare herinneringen en een agenda ter ondersteuning van de dagelijkse planning.

Dankzij de Spotify-integratie kunnen gebruikers hun favoriete muziek of podcasts rechtstreeks vanaf hun koelkast beluisteren. Via SmartView Mirroring kan eenvoudig het scherm worden gedeeld vanaf een smartphone of Samsung-tv, en met de speciale galerijfunctie kan een gezin diens favoriete foto’s weergeven.

De Amerikaanse koelkast biedt meerdere displayopties, waaronder de 21,5” Family Hub en 9” AI Home. Het model heeft een automatisch openende deur, die wijd opengaat zodat je makkelijker bij de producten in de koelkast komt en is bedoeld voor gebruikers die gemakkelijke toegang en een goed georganiseerde koelkast belangrijk vinden. Bepaalde Europese modellen zijn uitgerust met Hybrid Cooling-technologie – zoals te zien in de French-Door-koelkast – die temperatuurschommelingen voorkomt zodat voedingsmiddelen langer vers blijven. Alle twee de typen koelkasten zijn voorzien van de AI Energy Mode, waarmee de gebruiker het energieverbruik met nog eens tot 10% kan terugdringen. De gebruiker kan ervoor kiezen om de modus altijd te activeren, of wanneer verwacht wordt dat de elektriciteitsrekening een vooraf ingestelde waarde overschrijdt.

Prijzen en beschikbaarheid

De French-Door-koelkast is vanaf week 25 beschikbaar tegen een adviesprijs van €3799. De Amerikaanse koelkast met 21,5″ Family Hub is verkrijgbaar in de kleuren Inox Black en Mat Inox. De Inox Black is vanaf week 13 beschikbaar, de Mat Inox vanaf week 12, voor een adviesprijs van resp. €2999 en €2899. De Amerikaanse koelkast met 9” AI Home is verkrijgbaar in dezelfde kleuren. De Inox Black is vanaf week 14 beschikbaar, de Mat Inox vanaf week 13 voor een adviesprijs van resp. €2449 en €2349.