Review: Dali Rubicon 6 Black Edition luidsprekers – Back in black

Voor je woonkamer

Gegeven dat Rubicon een hele reeks luidsprekers omvat, vraag je je misschien af hoeveel Black Editions er zijn. Maar helaas: er is enkel van de Rubicon 6 een Black Edition gemaakt, niet van de andere vijf Rubicon-modellen. Wie droomt van een surroundopstelling die gebouwd is uit BE-versies, zal die wens moeten opbergen. Al zijn de verschillen tussen deze speciale editie en de gewone Rubicons niet zo groot dat je geen gemengde opstelling kunt samenstellen.

Dat de Black Edition een Rubicon 6 is, komt ergens goed uit. In onze testruimte stonden immers ooit een jaar of twee lang een paar Rubicon 6’s die werden gebruikt voor tests, tot circa 2018. Niet de laatste Rubicons in de kamer trouwens, want voor surroundreviews worden nu nog Rubicon LCR-muurspeakers, een set Rubicon 2-monitors en een Rubicon Vokal-centerspeaker ingezet die we hebben aangekocht. We weten dus wat voor vlees in de kuip hebben.

Is het toeval dat Dali net de Rubicon 6 uitkoos om een speciale behandeling te krijgen? Wellicht niet. Deze middelste van de drie Rubicon-vloerstaanders is wellicht het populairste model, mooi passend tussen de wat slankere Rubicon 5 met één woofer en de forse Rubicon 8 met drie 6½-inch woofers. Je krijgt dus diepere, meer aanwezige bassen zonder dat je per se een gigantische luidspreker in huis moet halen. Dat maakt de Rubicon 6 BE geschikt voor muziek, maar ook als je hem inzet als frontkanalen bij een surroundopstelling. Of als je gaat voor een stereo-oplossing bij je tv, bijvoorbeeld met een NAD M10 of een van de andere toestellen uit de nieuwe lichting stereoversterkers met HDMI-ARC-ingang.

Qua afmetingen is de Black Edition identiek aan de gewone Rubicon 6. De kast zelf is immers niet veranderd. Je spreekt dus over een 20-kg wegende vloerstaander die op een centimeter van een meter hoogte strandt, met een bescheiden breedte van 20 cm en een diepte van 38 cm. Het is niet helemaal slank te noemen, zoals pakweg de ELAC Solano die we recent bespraken. Maar het is ook echt geen kolos.

De slanke uitstraling wordt versterkt door de heel kleine voetjes die van onder de Rubicon 6 uitpiepen. Ze vallen zeker bij deze Black Edition nauwelijks op. Toch staat de speaker stabiel. In de doos vind je ook spikes die je desgewenst kunt aanbrengen om de speaker verder akoestisch te isoleren. Zelf zijn we daar niet zo gek van, omdat onze houten vloeren relatief zacht zijn. We laten de spikes dus netjes in de doos; we hadden ook kunnen opteren om onder de pieken kleine metalen cirkels te plaatsen. Of gedempte voetjes van een derde partij, zoals de GAIA’s van IsoAcoustics.