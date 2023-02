Marantz lanceert AV 10 voorversterker en AMP 10 eindversterker

De AV 10 en AMP 10 maken beide deel uit van de Marantz CINEMA-serie. Ze zijn met authentieke materialen vervaardigd en ontworpen in een moderne stijl die past bij het erfgoed en de prestaties van Marantz. De Marantz AV 10 is de versterker voor de echte liefhebbern van de thuisbioscoop, uitgerust met ondersteuning voor de nieuwe audio- en videoformaten. Daarnaast is er een nog hoger niveau te realiseren door de Marantz AV 10 te combineren met de bijpassende Marantz AMP 10 16-kanaals 200-watt eindversterker, waarin Marantz zijn meest geavanceerde en verfijnde eindversterker architectuur heeft toegepast.