AURALiC introduceert AQUILA X3 Streaming Media Processor

De kern van de AQUILA X3 is AURALiC’s gepatenteerde Tesla G3-streamingplatform, ondersteund door Direct Data Recording (DDR), Galvanic Isolation en vele andere unieke AURALiC technologieën. AURALiC heeft een intuïtieve nieuwe software-interface ontwikkeld voor AQUILA X3 en LightningCast (AURALiC’s next-generation multi-room streamingprotocol). Dit streamingprotocol integreert naadloos met toonaangevende streamingdiensten, waaronder Lightning DS, TIDAL Connect, Qobuz Connect en AirPlay 2.

De AQUILA X3 is ontworpen voor flexibiliteit en toekomstbestendigheid en biedt in de basisconfiguratie al een breed scala aan connectiviteitsopties. Deze omvatten Ethernet en WiFi, twee Toslink-ingangen, één coaxiale ingang, USB-audiopoorten (USB-B aan de achterkant en USB-C aan de voorkant), HDMI eARC, USB 3.0 voor externe opslag en een ingebouwd CD-transport.

Gebruikers kunnen het apparaat met optionele modules eventueel aanpassen aan hun specifieke behoeften, waarbij ze bijvoorbeeld kunnen kiezen tussen digitale en/of analoge uitvoerconfiguraties. De analoge uitgangsmodule maakt gebruik van AURALiC’s nieuwste gepatenteerde Fusion DAC Gen II, geïntegreerde LEO-master clock, ORFEO Class A-uitgangsmodule en ORFEO passieve analoge volumeregeling, wat een ongeëvenaarde geluidskwaliteit oplevert. Bovendien zorgt een optionele analoge en phono-ingangsmodule voor flexibele signaalverwerking, met een analoog signaalpad of ingebouwde ADC-functionaliteit voor opname en verwerking via het Tesla G3-platform. Voor degenen die op zoek zijn naar uitgebreide opslag, is er ook een optionele interne opslag van 4TB of 8TB NVMe beschikbaar.

Het AQUILA X3 systeem wordt aangestuurd door een nieuwe, door AURALiC ontwikkelde, externe voeding met variabele frequentie. De voeding maakt gebruik van Class AB-regeneratietechnologie met een door de gebruiker selecteerbare regeneratiefrequentie tot maximaal 400 Hz. Deze voeding genereert schone wisselstroom die wordt gevoed in lineaire voedingsmodules, waardoor EMI-ruis en verontreiniging van het elektriciteitsnet volledig wordt geëlimineerd.

Voor het eerst in de productlijn van AURALiC kunnen gebruikers de esthetiek van hun apparaat volledig aanpassen. Beschikbare afwerkingskleuren zijn onder meer Jet Black, Space Grey en Titanium Gold, terwijl de opties voor het toppaneel aluminiumkleurig polycarbonaat, massief walnotenhout, natuurlijk leisteen en marmer omvatten. Deze toppanelen zijn ontworpen om eenvoudig verwisselbaar te zijn.

Prijs en beschikbaarheid

De AQUILA X3 zal – naar verwachting – een ‘vanaf’ advies-verkoopprijs (afhankelijk van de gekozen configuratie) hebben van ongeveer €20.000 en zal vanaf eind maart verkrijgbaar zijn via geselecteerde AURALiC AQUILA X3-dealers.

Elke unit wordt op maat gemaakt, waarbij klanten hun configuraties kunnen ontwerpen en visualiseren met behulp van een tool op de website van AURALiC. AURALiC AQUILA X3-Dealers zullen ook voorbeelden van afwerkingskleuren en oppervlaktematerialen aanbieden om klanten te helpen bij het maken van hun keuze.