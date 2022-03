Arcam introduceert nieuwe av-receivers met HDMI 2.1, 8K en Dolby Atmos

De AVR31 is het topmodel, voorzien van zeven kanalen die Klasse G-versterking bieden met 100 Watt aan vermogen per kanaal bij 8 Ohm aan weerstand. De receiver biedt zeven HDMI-inputs en twee HDMI-outputs, inclusief Zone2 en HDMI eARC. Een stapje lager zien we de AVR21 terug, die net als de AVR11 uitgerust is met zeven kanalen met Klasse AB-versterking. De AVR21 biedt 110 Watt aan vermogen per kanaal en kan 16-kanaals audio decoderen. De AVR11 biedt 85 Watt aan vermogen per kanaal en kan maximaal 12 kanalen decoderen. Beide av-receivers komen met zeven HDMI-inputs. De AVR21 heeft daarnaast drie HDMI-outputs, terwijl de AVR11 het moet doen met twee HDMI-outputs. De AVR41 is niet een nog hoger model maar een AV-processor. Dit apparaat kan 16 kanalen aan audio verwerken en beschikt over gebalanceerde XLR outputs voor verbinding met een versterker. Aan de achterzijde zien we zeven HDMI-inputs en drie HDMI-outputs terug.