Dit zijn de best geteste producten van 2024

Verdeeld over alle kanalen van FWD, Beeld, Audio, Smarthome, Mobile, Entertainment en Create, hebben we wederom ruim honderd reviews geschreven in 2024. Veelal hele mooie producten, met hier en daar een misser. Toch lag de kwaliteit over het algemeen zeer hoog in 2024. Zo hoog, dat we niet alle producten kunnen noemen in dit artikel. We maken daarom een selectie van de beste producten van 2024 en kijken daarbij naar alle kanalen van FWD. Wat zijn de beste producten van 2024?

We kijken hierbij naar de hoogste cijfers, dus niet per se naar welke artikelen een FWD-award hebben verdiend. Bovendien is dit een selectie van de redactie. Kijk bijvoorbeeld bij alle smarthomereviews, alle mobile reviews, audioreviews of beeldreviews.