Review: Robi S15 premium smart body analyzer – weegschaal

Fitdays-app en metingen

Qua hardware zit het met de Robi S15 wel goed. De weegschaal komt met een groot aantal sensoren waarmee alles gemeten kan worden (waarover hieronder meer) maar wat het totaalplaatje pas echt interessant maakt is wat er met deze data gedaan wordt. Hoe deze data inzichtelijk gemaakt wordt. En wat dat betreft is de Fitdays-app een echte toegevoegde waarde en de enige juiste keuze.

Deze app geeft je zoveel informatie dat het je kan doen duizelen, maar het mooie is dat deze informatie op een hele fraaie en overzichtelijke manier weergegeven wordt. Het is echter even je weg zoeken in de app. In het home-scherm van je metingen (Meten) staat alles al onder elkaar, maar nog niet in één mooi overzicht. Hier vind je een illustratie van je lichaam met de standaardverhoudingen van vetgehalte en spieren, met daaronder je doelgewicht, recente ontwikkelingen in de data en de trends van de afgelopen tijd. Scroll je naar beneden dan kun je alle details bekijken van elke individuele meting, waaronder gewicht, BMI, spiermassa, vetmassa, botmassa, eiwit, vochtverhouding, etc. Van sommige onderdelen, zoals vet en spier, wordt ook weer een illustratie van het lichaam getoond met de data per segment van het lichaam. Elke individuele meting toont middels kleur de voortgang (rood is slechter, groen is beter) en je kunt elke meting openklappen voor meer data.

In het tabje Overzicht krijg je grafieken te zien met trends van alle data. Ook hier heb je weer toegang tot een lange lijst met data waarin je duidelijk en overzichtelijk de veranderingen tussen metingen kunt zien. Elke grafiek is open te klappen voor meer details. En het is mogelijk om de statistieken in een eigen dashboard iets overzichtelijker weer te geven. Je selecteert de data die voor jou belangrijk zijn en je kunt per dag, week, maand of jaar een aantal grote en kleine grafieken in één overzicht samenvoegen.

In het tabblad Account kun je de persoonlijke gegevens per gebruiker (je kunt meerdere gebruikers aanmaken) aanpassen, waaronder de lengte, het geslacht, je doelgewicht en de modus die je wilt gebruiken. Deze gegevens gelden als basis voor alle metingen en dienen dus wel correct ingevuld te worden.

Het meest interessante, zeker voor mijzelf als nerd voor data, is het rapport dat je kunt aanmaken vanuit het Overzicht. Rechts bovenin vind je een icoontje waarmee je een pdf kunt laten generen waarin al jouw data heel fraai en overzichtelijk gepresenteerd worden. Je hebt de keuze uit een eenvoudige lay-out en een geavanceerde lay-out, beiden voorzien van meer gegevens dan je zou verwachten. Het is compleet analyserapport van jouw lichaamssamenstelling, met onder meer een totale score. En scores doen het altijd goed om te helpen met de motivatie natuurlijk. Naast de algemene score kun je per onderdeel (datapunt) en ook per segment van je lichaam alle informatie inzien. Je haalt de informatie eruit die voor jou van belang is en kunt op deze manier duidelijk en overzichtelijk bijhouden hoe jouw lichaamssamenstelling vooruit of achteruit gaat. Door gebruik te maken van de ingevoerde lichaamsgegevens, geeft de app persoonlijk advies over wat de meest ideale waardes zijn voor jouw specifieke situatie. Zeker als je een echt doel hebt helpt dit rapport je perfect om jezelf gemotiveerd te houden, bij te schaven, bewust te blijven en vooruitgang te boeken.

Natuurlijk moet bij dit alles wel een disclaimer geplaatst worden. Het zijn geen exacte metingen. Er zit altijd een kleine foutmarge in directe metingen en sommige van de data zijn afgeleiden. Dit wil zeggen dat ze middels formules bepaald worden, gebaseerd op een gemiddelde. Elk lichaam is anders en iedereen heeft andere gewoonten die de samenstelling van je lichaam direct beïnvloeden. Het loont zich dus ook jezelf goed in te lezen op alle punten, wat ze betekenen en in hoeverre ze voor jou van belang zijn. In de app staan de meeste datapunten kort uitgelegd maar de punten die voor jou van belang zijn vereisen verdere kennis om er ook mee aan de slag te kunnen. Vervolgens is het startpunt (de eerste meting) niet altijd iets waar je van moet schrikken (positief of negatief). Kijkend naar onze professionele referentieweegschaal van Tanita lagen enkele metingen relatief ver uit elkaar. Dat betekent niet per se dat de een het fout of goed heeft (dat is lastig te controleren); het gaat juist om de progressie in die metingen. Stel bij de ene weegschaal is je vetmassa 9,9 en bij de andere weegschaal 11,3. Het correcte antwoord ga je niet achterhalen door een uitgebreid, handmatig onderzoek. Het gaat erom dat je jezelf een doel stelt, bijvoorbeeld het verminderen van de vetmassa. Vervolgens gaat het om de progressie die de weegschaal toont na een periode met metingen.