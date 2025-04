Connectiviteit

Op het front bevindt zich naast de draai/druk knoppen waarmee diverse functies bediend kunnen worden ook de aansluiting voor een hoofdtelefoon, waarachter de in eigen huis ontwikkelde High Drive Headphone Amplifier schuilgaat. Dat betekent in de praktijk dat ook hongerige hoofdtelefoons met een relatief lage gevoeligheid en/of een hoge impedantie goed kunnen worden aangestuurd. Maar de achterkant is wat dat betreft toch interessanter. Hier vind je een keur aan analoge en digitale aansluitingen. Er zijn vijf single-ended rca ingangen beschikbaar, waarvan er één een stukje van de anderen af is gemonteerd, geflankeerd door een aardpunt. Daar zit de ingebouwde phonotrap achter. Die heb ik niet in de luistertest meegenomen, maar hij is volgens McIntosh van uitstekende kwaliteit. Mijn eerdere ervaringen met de phonotrappen in andere McIntosh producten wijzen daar in elk geval óók op. Het ‘nadeel’ van deze ingebouwde phonotrap is dat hij alleen geschikt is voor MM elementen. Wie een MC element wil gebruiken zal met een Step Up Transformer of een actieve pre-pre moeten werken, óf met een externe phonotrap. Eveneens single-ended is het paartje pre-out/power-in connectoren die je kunt gebruiken wanneer je de MSA5500 als voorversterker óf als eindversterker wil inzetten. Deze naast elkaar geplaatste in- en uitgangen zijn standaard middels een hoogwaardige jumper doorverbonden. Naast de vijf single-ended ingangen is er één gebalanceerde XLR ingang voor analoge bronnen. Er is één paar luidsprekerklemmen voorhanden, en een mono rca subwoofer uitgang.

Qua digitale aansluitingen zien we asynchrone USB (maximaal DSD512 en PCM/DXD tot 384kHz), twee keer optisch (Toslink) en twee keer coaxiaal (maximaal 24bit/192kHz) en het door McIntosh zelf ontwikkelde MCT systeem (voor de digitale transporten in hun assortiment, waaronder stereo sacd). Een RJ45 ethernetaansluiting ontbreekt uiteraard niet, en er zijn ook diverse trigger-aansluitingen voor systeembediening. De MAS5500 biedt echter méér connectiviteit dan de MA5300, met wifi en HDMI (ARC). Vooral HDMI (ARC) is vandaag de dag eigenlijk onmisbaar, omdat je er bijvoorbeeld je televisie op kunt aansluiten voor een betere geluidskwaliteit. ARC kan echter ook worden gebruikt voor de populaire meerkanaals signalen als Dolby en DTS, die keurig worden omgezet naar stereo.