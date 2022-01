10 reviews van 2021 die je niet mag missen

Beoordeling Ikea Symfonisk Picture Frame

Net als bij vorige Symfonisk-speakers kunnen we enkel vaststellen dat je veel krijgt voor een bedrag dat niet echt hoog te noemen is. Dit is gewoonweg een volledige WiFi-speaker met AirPlay 2, kamercorrectie en een gebruiksvriendelijke app, en dat voor 179 euro. Als het gaat om geluidskwaliteit presteert de Picture Frame beter dan je voor die prijs zou verwachten. Door zijn omvang heeft het bijvoorbeeld betere bassen dan menige inbouwspeakers of minuscule Bluetooth-toestellen. Muziek komt er misschien wat dof en ondynamisch uit, maar als je een playlist in de achtergrond laat afspelen tijdens een etentje ga je daar niet om malen. De Picture Frame straalt zijn hits ook breed uit, wat bijdraagt aan een gezellige, kamervullende weergave. Als je een iPad of iPhone in huis hebt, neem dan zeker de tijd om Trueplay in te stellen.

De enige bedenking die we hebben is bij het kunstaspect. Ja, er komen een aantal aparte hoezen zodat je de speaker een ander ontwerp cadeau kunt doen. Daar zitten wel wat leuke dingen bij. Maar het blijft massaproductiekunst, net zoals de gewone muurdecoratie van IKEA waarvan de origine onmiddellijk te herkennen is. Als deze speaker echt succesvol wordt, gaat het echt herkenbaar worden als een speaker van de Zweedse meubelfabrikant. Dat is altijd zo, uiteraard, maar net omdat dit een object is dat aandacht trekt kan dat misschien wel op termijn tegensteken. Hopelijk voorziet IKEA regelmatig nieuwe designs en – fingers crossed – duiken er een paar entrepreneurs op die gepersonaliseerde of custom hoezen aanbieden.