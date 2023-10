Audio Show Bender Hifi 2023

Nu de luisterruimtes helemaal opnieuw zijn ingericht, komen de diverse luisteropstellingen nog beter tot hun recht en gaat ontspannen luisteren vanzelf!

Primeurs?

Via www.benderhifi.nl/show wordt je op de hoogte gehouden van de primeurs tijdens onze audio show. Wat nu al bekend is, delen we graag hieronder met je!

Latham

We gaan in ieder geval de nieuwe Naim Audio 300 serie introduceren (zie foto) en demonstreren met de Focal sopra! Ook is er de mogelijkheid Focal hoofdtelefoons te beluisteren op de Naim Uniti Atom Headphone Edition.

Joenit

Rega introduceert de nieuwe Rega NAIA de referentie draaitafel deze demonstreren we met de Rega Aethos versterker, de Rega Aura Phono voorversterker in combinatie met de Totem Element Fire V2 luidsprekers en ook worden van Totem de nieuwe Bison luidsprekers gedemonstreerd.

Viertron

Acoustic Energy introduceert de nieuwe top luidspreker de Corinium deze worden gedemonstreerd samen met de Atoll ST-300 Voorversterker/streamer en AM-300 Eindversterker.

Dimex

Cambridge Audio EVO-150 en EVO CD met de nieuwe Focal Vestia N2 luidsprekers.

GP Acoustics

Introductie Hegel H600 en Viking cd speler worden gedemonstreerd met de KEF Blade TWO of met de KEF LS60W, vanwege wisselen van luidsprekers per sessie.

Wat staat er op de planning?

We gaan diverse opstellingen presenteren samen met Dimex, Joenit, Latham, GP acoustics en Viertron. In onze achterste luisterruimte zal zowel Latham als Dimex een opstelling neerzetten. Met als grote primeur de nieuwe Classic 300-serie van NAIM in combinatie met de Focal sopra’s bekabeld met Chord. Dimex zal met Cambridge Audio komen. In de voorste luisterruimte komt KEF in combinatie met Hegel zoals de jaren voorheen. Wil je graag wat horen van het franse ATOLL? dan kan je terecht in onze boven-ruimte waar Viertron samen met Acoustic Energy en Supra zal demonsteren. Voor onze vinyl liefhebbers komt Joenit dit Jaar weer om de mooie wereld van analoge HiFi te demonstreren. Dit zal plaatsvinden in onze kelder ruimte waar je kan genieten van platen met REGA in combinatie met TOTEM.

Zet zaterdag 28 en zondag 29 oktober 2023 in ieder geval maar vast in je agenda!