Xiaomi 14-serie gepresenteerd: snelle chipset en HyperOS

De Xiaomi 14-serie bestaat uit twee smartphones, namelijk de Xiaomi 14 en de Xiaomi 14 Pro. Beide toestellen hebben overeenkomsten, maar ook verschillen.

Dit is de Xiaomi 14

De Xiaomi 14 krijgt een amoled-scherm van 6,36-inch met verversingssnelheid tot 120Hz. Aan boord vinden we de snelle Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 en je kunt kiezen uit verschillende geheugenconfiguraties tot 16 GB werkgeheugen en 1 TB opslaggeheugen. Het toestel heeft drie camera’s van 50-megapixel achterop, een hoofdcamera, ultragroothoekcamera en telephotocamera. Voorop de selfiecamera van 32 megapixel. De batterij heeft een capaciteit van 4.610 mAh en kan met 90W bedraad opgeladen worden en 50W draadloos.

Dit is de Xiaomi 14 Pro

De Xiaomi 14 Pro is met een amoled-scherm van 6,73-inch iets groter. De verschillen met het reguliere toestel zit hem in het camerasysteem en de batterij. Alhoewel ook drie camera’s aan boord van 50-megapixel heeft de hoofdcamera een variabel diafragma van f/1.4 tot f/4.0. De batterij heeft een capaciteit van 4.880 mAh en kan met 120W worden opgeladen. De snelheid van 50W draadloos opladen blijft identiek.

HyperOS vervangt MIUI

HyperOS is de nieuwe softwareschil op de beide telefoons. Het vervangt MIUI dat tot op heden gebruikt werd als softwareschil over Android en moet veiliger, sneller en overzichtelijker worden. Op termijn moet HyperOS niet alleen de telefoons aansturen, maar ook andere slimme apparatuur van Xiaomi. De eerste versie voor de beide telefoons is gewoon gebaseerd op Android 14.

Prijs en beschikbaarheid

De prijzen zijn interessant te noemen van de Xiaomi 14-serie, alhoewel het toestel eerst in China zal verschijnen voor omgerekend 520 euro (Xiaomi 14) en 650 euro (Xiaomi 14 Pro). De verwachting is dat de Xiaomi 14-serie ook bij ons gaat verschijnen, net als de diverse voorgangers binnen de serie. Een datum is nog niet bekend en de prijs zal waarschijnlijk dan ook een stukje gaan stijgen.

