Review: Xgimi Horizon Pro – compacte 4K-projector met LED-lichtbron

Al wat we moesten doen is ‘automatische keystone’ aanklikken en hop, na enkele seconden is het beeld in orde: een perfecte rechthoek, die netjes tot aan de schermrand gaat en mooi haarscherp in focus is. We hebben het oorspronkelijk beeld in stippellijn gemarkeerd, en het zwartniveau opgetild zodat je duidelijk kunt zien dat de projector nog steeds schuin opgesteld staat.

Alsof dat nog niet genoeg is, detecteert de Xgimi ook voorwerpen in beeld. Hangt er een kader wat in de weg, of staat er een plant gedeeltelijk in beeld? Die detecteert hij, en hij levert je automatisch het grootst mogelijke beeld. Die eigenschappen maken de Xgimi uitstekend verplaatsbaar. Al die correcties doet hij met een digitale zoom en keystone correcties, waarbij je uiteraard een beetje detail en vermoedelijk ook wat lichtopbrengst verliest. Een goede opstelling blijft dus de betere keuze, maar het geleverde gebruiksgemak is zo groot dat we dat er met een gerust hart bij nemen.

De projector is ook vrij stil in de standaard lamp mode. Enkel in de ‘prestatie’ lampmode is het geluid wat hinderlijk, maar gezien die lampmode een duidelijke groene tint veroorzaakt raden we gebruik er van af.