Streamingtips #52 – What If…?, Ricky Gervais en Pokémon Concierge

Berlín (Netflix)

De immens populaire Netflix-serie La Casa de Papel is aan een nieuwe spin-off toe: in Berlín leren we meer over Andrés de Fonollosa, die we kennen als de nummer 1 dief in Europa, Berlín. Het blijft een heistserie, want dat is nu eenmaal zijn specialiteit, en in deze reeks zien we hoe hij die dan weer plant.